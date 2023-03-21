https://uz.sputniknews.ru/20230321/mirziyoev-rus-i-uzbekistan-budut-vmeste-vsegda---video--33111425.html

Мирзиёев: Русь и Узбекистан будут вместе всегда - видео

Мирзиёев: Русь и Узбекистан будут вместе всегда - видео

Глава республики прокомментировал отношения двух стран.

2023-03-21T18:18+0500

2023-03-21T18:18+0500

2023-03-21T18:18+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

россия

отношения

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Посольство России в Узбекистане со ссылкой на "Узбекистан-24".В ходе праздничный торжеств в парке "Янги Узбекистон" политик высказался об узбекско-российских отношениях.Напомним, Россия – крупнейших внешнеторговый партнер Узбекистана. Кроме того, в российских вузах и их филиалах обучаются 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Российские вузы увеличат число своих филиалов в Узбекистане

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