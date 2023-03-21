Мирзиёев: Русь и Узбекистан будут вместе всегда - видео
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржества по случаю Навруза в парке "Янги Узбекистон". Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие и сердечно поздравил народ.
Глава республики Шавкат Мирзиёев прокомментировал отношения двух стран.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Посольство России в Узбекистане со ссылкой на "Узбекистан-24".
В ходе праздничный торжеств в парке "Янги Узбекистон" политик высказался об узбекско-российских отношениях.
"И правильно в песне сказано, Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе", – отметил он.
Напомним, Россия – крупнейших внешнеторговый партнер Узбекистана. Кроме того, в российских вузах и их филиалах обучаются 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
Читайте также: