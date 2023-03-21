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Мирзиёев: Русь и Узбекистан будут вместе всегда - видео
Мирзиёев: Русь и Узбекистан будут вместе всегда - видео
Глава республики прокомментировал отношения двух стран.
2023-03-21T18:18+0500
2023-03-21T18:18+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
россия
отношения
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Посольство России в Узбекистане со ссылкой на "Узбекистан-24".В ходе праздничный торжеств в парке "Янги Узбекистон" политик высказался об узбекско-российских отношениях.Напомним, Россия – крупнейших внешнеторговый партнер Узбекистана. Кроме того, в российских вузах и их филиалах обучаются 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Российские вузы увеличат число своих филиалов в Узбекистане
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видео мирзиёев прокомментировал отношения узбекистана с россией узбекистан россия отношения сотрудничество политика шавкат мирзиёев новости новость навруз янги узбекистон

Мирзиёев: Русь и Узбекистан будут вместе всегда - видео

18:18 21.03.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаТоржества по случаю Навруза в парке "Янги Узбекистон". Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие и сердечно поздравил народ.
Торжества по случаю Навруза в парке Янги Узбекистон. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие и сердечно поздравил народ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики Шавкат Мирзиёев прокомментировал отношения двух стран.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Посольство России в Узбекистане со ссылкой на "Узбекистан-24".
В ходе праздничный торжеств в парке "Янги Узбекистон" политик высказался об узбекско-российских отношениях.
"И правильно в песне сказано, Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе", – отметил он.
Напомним, Россия – крупнейших внешнеторговый партнер Узбекистана. Кроме того, в российских вузах и их филиалах обучаются 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
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Российские вузы увеличат число своих филиалов в Узбекистане
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