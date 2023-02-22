https://uz.sputniknews.ru/20230222/rossiyskie-vuzy-uvelichat-chislo-svoix-filialov-v-uzbekistane--32439674.html

Российские вузы увеличат число своих филиалов в Узбекистане

Российские вузы увеличат число своих филиалов в Узбекистане

Минобрнауки России откроет новые филиалы вузов в ряде стран.

2023-02-22T10:15+0500

2023-02-22T10:15+0500

2023-02-22T10:15+0500

культура

россия

узбекистан

университет

образование

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Узбекистане появится больше филиалов российских государственных вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.Также ведомство планирует открыть новые филиалы учебных заведений в Казахстане, Египте, Саудовской Аравии, Мьянме и на Кубе.Согласно мониторингу, 82% подразделений российских вузов располагаются в странах СНГ: Узбекистане, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, Азербайджане, Беларуси и Молдове.Также министр добавил, что нужно рассмотреть новые форматы учебы, которые не связаны с высшим образованием. Например, курсы повышения квалификации или подготовительные.Ранее российский посол Олег Мальгинов рассказал, что в 2023 году Россия увеличит количество квот на обучение для граждан Узбекистана. Напомним, в российских вузах и их филиалах обучаются 53 тыс. узбекистанцев. В республике уже работают подразделения МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Читайте также:Число студентов в ВУЗах Узбекистана достигло более 1 млн человек"Российское образование - это бренд" - Олег Мальгинов

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