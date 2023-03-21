https://uz.sputniknews.ru/20230321/na-kamchike-perevernulsya-gruzovik-s-neftyu--33100145.html
На Камчике перевернулся грузовик с нефтью - видео
На Камчике перевернулся грузовик с нефтью - видео
В результате ЧП нефть разлилась на проезжую часть.
2023-03-21T14:56+0500
2023-03-21T14:56+0500
2023-03-21T15:25+0500
происшествия
камчик
авария
нефть
грузовик
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня утром на 196-м километре трассы А-373, проходящей через перевал Камчик, перевернулся грузовик марки MAN, передает пресс-служба МЧС.Водитель автотранспорта не справился с управление и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии грузовик перевернулся, а нефть разлилась на проезжую часть. Возгорания удалось избежать.На место незамедлительно выехали три спецмашины МЧС и ДПС. В данный момент специалисты ликвидируют последствия ЧП.Читайте также:В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда
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видео на камчике перевернулся грузовик с нефтью дтп на камчике авария на камчике чп 21 марта камчик что произошло новости новость
видео на камчике перевернулся грузовик с нефтью дтп на камчике авария на камчике чп 21 марта камчик что произошло новости новость
На Камчике перевернулся грузовик с нефтью - видео
14:56 21.03.2023 (обновлено: 15:25 21.03.2023)
В результате ЧП нефть разлилась на проезжую часть, возгорания удалось избежать.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня утром на 196-м километре трассы А-373, проходящей через перевал Камчик, перевернулся грузовик марки MAN, передает пресс-служба МЧС.
Водитель автотранспорта не справился с управление и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии грузовик перевернулся, а нефть разлилась на проезжую часть. Возгорания удалось избежать.
На место незамедлительно выехали три спецмашины МЧС и ДПС. В данный момент специалисты ликвидируют последствия ЧП.