https://uz.sputniknews.ru/20230321/na-kamchike-perevernulsya-gruzovik-s-neftyu--33100145.html

На Камчике перевернулся грузовик с нефтью - видео

На Камчике перевернулся грузовик с нефтью - видео

В результате ЧП нефть разлилась на проезжую часть.

2023-03-21T14:56+0500

2023-03-21T14:56+0500

2023-03-21T15:25+0500

происшествия

камчик

авария

нефть

грузовик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/10/24016245_0:21:733:433_1920x0_80_0_0_a59d4164cc00673fb3e9600f445cc069.jpg

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня утром на 196-м километре трассы А-373, проходящей через перевал Камчик, перевернулся грузовик марки MAN, передает пресс-служба МЧС.Водитель автотранспорта не справился с управление и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии грузовик перевернулся, а нефть разлилась на проезжую часть. Возгорания удалось избежать.На место незамедлительно выехали три спецмашины МЧС и ДПС. В данный момент специалисты ликвидируют последствия ЧП.Читайте также:В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда

камчик

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео на камчике перевернулся грузовик с нефтью дтп на камчике авария на камчике чп 21 марта камчик что произошло новости новость