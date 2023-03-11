https://uz.sputniknews.ru/20230311/v-tashkente-soshli-s-relsov-vagony-poezda--32807417.html
В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда
В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда
ЧП произошло с грузовым поездом.
2023-03-11T16:07+0500
2023-03-11T16:07+0500
2023-03-11T16:07+0500
происшествия
узбекистан
ташкент
железная дорога
поезд
чп
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сегодня в Ташкенте на первом железнодорожном пути станции Хамза сошли с рельсов три вагона, передает пресс-служба Toshkent MTU.ЧП произошло около 11:53 при отправлении грузового поезда №2101. В данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.Ранее в Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом. Читайте также:Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновленоТарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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в ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда когда где пострадавшие чп грузовой поезд ташкент узбекистан инцидент
в ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда когда где пострадавшие чп грузовой поезд ташкент узбекистан инцидент
В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда
ЧП произошло с грузовым поездом. Специалисты выясняют причины.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте на первом железнодорожном пути станции Хамза сошли с рельсов три вагона, передает
пресс-служба Toshkent MTU.
ЧП произошло около 11:53 при отправлении грузового поезда №2101. В данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.
Ранее в Казахстане локомотив столкнулся
с пассажирским поездом.