https://uz.sputniknews.ru/20230311/v-tashkente-soshli-s-relsov-vagony-poezda--32807417.html

В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда

В Ташкенте сошли с рельсов вагоны поезда

ЧП произошло с грузовым поездом.

2023-03-11T16:07+0500

2023-03-11T16:07+0500

2023-03-11T16:07+0500

происшествия

узбекистан

ташкент

железная дорога

поезд

чп

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сегодня в Ташкенте на первом железнодорожном пути станции Хамза сошли с рельсов три вагона, передает пресс-служба Toshkent MTU.ЧП произошло около 11:53 при отправлении грузового поезда №2101. В данный момент специалисты выясняют причины произошедшего.Ранее в Казахстане локомотив столкнулся с пассажирским поездом. Читайте также:Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновленоТарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими

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