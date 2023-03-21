Расширенные переговоры глав России и КНР – главное
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
© Sputnik / Алексей Майшев/
В Москве прошел второй день российко-китайских переговоров, на этот раз в расширенном составе.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров российская сторона заявила, что готова поддержать китайский бизнес в замещении западных компаний, покинувших Россию. При этом Москва рассчитывает на увеличение экспорта российских товаров на рынок Китая.
Также Россия выступает за использование юаней при расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.
"Важно, что во взаимной торговле все активней используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран",- считает президент.
Кроме того, президент затронул тему сотрудничества в сфере энергетики. По его мнению, российскому бизнесу удастся удовлетворить спрос на энергоносители у китайской стороны.
"Расширяется энергетическое взаимодействие. Россия – стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях – как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", – заявил российский лидер.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что отношения между двумя странами активно и устойчиво развиваются.
"Благодаря нашим общим усилиям российско-китайские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития. Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, преумножаются общие интересы", - сказал он.
Также политик предложил российской стороне укреплять двустороннюю координацию, а также наметить план дальнейшего развития отношений.
"Я знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества. Господин президент, готов вместе с вами обозначить план развития двусторонних отношений и практического сотрудничества в интересах процветания и возрождения Китая и России", - отметил он.
Напомним, вчера в Кремле прошла неформальная встреча лидеров России и Китая.
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