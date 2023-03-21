https://uz.sputniknews.ru/20230321/rasshirennye-peregovory-glav-rossii-i-knr--glavnoe--33115321.html

Расширенные переговоры глав России и КНР – главное

Расширенные переговоры глав России и КНР – главное

В Москве прошел второй день российко-китайских переговоров.

2023-03-21T20:35+0500

2023-03-21T20:35+0500

2023-03-21T20:35+0500

в мире

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

переговоры

итоги

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сегодня в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.В ходе переговоров российская сторона заявила, что готова поддержать китайский бизнес в замещении западных компаний, покинувших Россию. При этом Москва рассчитывает на увеличение экспорта российских товаров на рынок Китая.Также Россия выступает за использование юаней при расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.Кроме того, президент затронул тему сотрудничества в сфере энергетики. По его мнению, российскому бизнесу удастся удовлетворить спрос на энергоносители у китайской стороны.В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что отношения между двумя странами активно и устойчиво развиваются.Также политик предложил российской стороне укреплять двустороннюю координацию, а также наметить план дальнейшего развития отношений.Напомним, вчера в Кремле прошла неформальная встреча лидеров России и Китая. Читайте также:Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая — Си Цзиньпин

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