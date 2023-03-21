https://uz.sputniknews.ru/20230321/ukreplenie-razvitie-otnosheniya-rossiya-strategicheskiy-vybor-kitay-33084300.html
Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая — Си Цзиньпин
Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая — Си Цзиньпин
Стратегический выбор Пекина заключается в укреплении и развитии отношений с Москвой
2023-03-21T11:49+0500
2023-03-21T11:49+0500
2023-03-21T12:05+0500
политика
россия
китай
государственный визит
визит
сотрудничество
пекин
москва
си цзиньпин
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Стратегический выбор Пекина заключается в укреплении и развитии отношений с Москвой, этот курс остается неизменным, заявил Си Цзиньпин во время неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.Главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине, а также предложенный Пекином план по урегулированию проблемы.Он подчеркнул, что "общий курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным".По его словам, обе стороны должны продолжить углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять координацию и сотрудничество в рамках ООН и других многосторонних площадок, а также быть опорой мира и стабильности во всем мире.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.Напомним, что это первая зарубежная поездка лидера Китая после его переизбрания на третий срок.Читайте также:
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россия москва пекин китай сотрудничество визит дипломатия встреча развитие си цзиньпин владимир путин
россия москва пекин китай сотрудничество визит дипломатия встреча развитие си цзиньпин владимир путин
Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая — Си Цзиньпин
11:49 21.03.2023 (обновлено: 12:05 21.03.2023)
Председатель КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта находится в России с государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
Стратегический выбор Пекина заключается в укреплении и развитии отношений с Москвой, этот курс остается неизменным, заявил Си Цзиньпин во время неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает
РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.
Главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине, а также предложенный Пекином план по урегулированию проблемы.
"Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике. Китай всегда проводит независимую внешнюю политику. Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития", — заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "общий курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным".
"И Китай, и Россия прилагают усилия для осуществления национального развития и возрождения, обе страны поддерживают многополярность мира и способствуют демократизации международных отношений", — добавил председатель КНР.
По его словам, обе стороны должны продолжить углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять координацию и сотрудничество в рамках ООН и других многосторонних площадок, а также быть опорой мира и стабильности во всем мире.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Напомним, что это первая зарубежная поездка лидера Китая после его переизбрания на третий срок.