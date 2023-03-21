https://uz.sputniknews.ru/20230321/ukreplenie-razvitie-otnosheniya-rossiya-strategicheskiy-vybor-kitay-33084300.html

Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая — Си Цзиньпин

Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая — Си Цзиньпин

Стратегический выбор Пекина заключается в укреплении и развитии отношений с Москвой

2023-03-21T11:49+0500

2023-03-21T11:49+0500

2023-03-21T12:05+0500

политика

россия

китай

государственный визит

визит

сотрудничество

пекин

москва

си цзиньпин

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Стратегический выбор Пекина заключается в укреплении и развитии отношений с Москвой, этот курс остается неизменным, заявил Си Цзиньпин во время неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Китая.Главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине, а также предложенный Пекином план по урегулированию проблемы.Он подчеркнул, что "общий курс на укрепление стратегического сотрудничества между Китаем и Россией остается неизменным".По его словам, обе стороны должны продолжить углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять координацию и сотрудничество в рамках ООН и других многосторонних площадок, а также быть опорой мира и стабильности во всем мире.Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.Напомним, что это первая зарубежная поездка лидера Китая после его переизбрания на третий срок.Читайте также:

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