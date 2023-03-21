https://uz.sputniknews.ru/20230321/sovmestnoe-zayavlenie-liderov-rossii-i-knr-po-itogam-peregovorov---pryamaya-translyatsiya-33115588.html

Совместные заявления лидеров России и КНР по итогам переговоров - видео

Совместные заявления лидеров России и КНР по итогам переговоров - видео

По итогу переговоров стороны подписали ряд документов.

2023-03-21T20:53+0500

2023-03-21T20:53+0500

2023-03-21T21:26+0500

в мире

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Совместные заявления президент России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина по итогам переговоров. Об этом сообщает РИА Новости. В своей речи глава России прокомментировал мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине. По слова Путина, данный документ можно взять за основу решения, когда к нему будут готовы Киев и западные страны. Кроме того, лидеры двух стран подписали пакет документов, отражающих уровень отношений России и Китая. Читайте также:Расширенные переговоры глав России и КНР – главное

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