https://uz.sputniknews.ru/20230321/sovmestnoe-zayavlenie-liderov-rossii-i-knr-po-itogam-peregovorov---pryamaya-translyatsiya-33115588.html
Совместные заявления лидеров России и КНР по итогам переговоров - видео
Совместные заявления лидеров России и КНР по итогам переговоров - видео
По итогу переговоров стороны подписали ряд документов.
2023-03-21T20:53+0500
2023-03-21T20:53+0500
2023-03-21T21:26+0500
в мире
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китай
владимир путин
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Совместные заявления президент России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина по итогам переговоров. Об этом сообщает РИА Новости. В своей речи глава России прокомментировал мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине. По слова Путина, данный документ можно взять за основу решения, когда к нему будут готовы Киев и западные страны. Кроме того, лидеры двух стран подписали пакет документов, отражающих уровень отношений России и Китая. Читайте также:Расширенные переговоры глав России и КНР – главное
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видео совместные заявления россии и кнр по итогам переговоров итоги переговоры путина си цзиньпина путин си цзиньпин россия китай отношения сотрудничество визит си цзиньпина в россию в москву
Совместные заявления лидеров России и КНР по итогам переговоров - видео
20:53 21.03.2023 (обновлено: 21:26 21.03.2023)
По итогу переговоров стороны подписали ряд документов. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
Совместные заявления президент России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина по итогам переговоров. Об этом сообщает РИА Новости
.
В своей речи глава России прокомментировал мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине. По слова Путина, данный документ можно взять за основу решения, когда к нему будут готовы Киев и западные страны.
Кроме того, лидеры двух стран подписали пакет документов, отражающих уровень отношений России и Китая.