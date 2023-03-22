https://uz.sputniknews.ru/20230322/chem-otvetit-rossiya-na-britanskiy-obednennyy-uran-v-zone-svo-33135970.html

Чем ответит Россия на британский обедненный уран в зоне СВО

Чем ответит Россия на британский обедненный уран в зоне СВО

Британские поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном – признак отчаяния Запада перед надвигающейся катастрофой на украинском ТВД и неизбежным формированием многополярного мира.

2023-03-22T21:00+0500

2023-03-22T21:00+0500

2023-03-22T21:00+0500

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Вероятное применение таких снарядов на территории новых российских регионов – военное преступление ВСУ и НАТО без срока давности, ведь токсичная урановая пыль на месте боев столетиями останется смертоносной для мирного населения. Ракетно-ядерная Россия – не Югославия, и суровое возмездие натовским поджигателям войны неотвратимо.Успехи российских сил в зоне СВО – в районах Артемовска, Авдеевки и Северска, укрепление российско-китайского сотрудничества и заметная поддержка РФ странами "глобального Юга" вызывают бурную (паническую) реакцию США и их лимитрофов. Рушится привычный уклад, основанный на удобных Западу неписаных "правилах" Вашингтона. Киевский режим проигрывает американскую прокси-войну.Арсеналы Пентагона и альянса стремительно пустеют. Над антироссийским решением марионеточного гаагского суда смеются 90 процентов человечества. В странах Запада все громче звучит голос здравого смысла, а в парламенте Румынии уже предложили выйти из НАТО. И в этой раскаленной точке истории Британия отправляет на Украину подкалиберные бронебойные снаряды L26A1 и L27A1 с обедненным ураном, для нарезных орудий танков Challenger-2. Контрольный срок поставки – конец марта.Президент РФ Владимир Путин вчера заявил, что Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом. По мнению министра обороны РФ Сергея Шойгу, "мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению". Ранее, на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями (форум ОБСЕ) глава делегации РФ Константин Гаврилов отметил, что использование ВСУ натовских снарядов с урановыми сердечниками Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб против России, "со всеми вытекающими последствиями". И добавил: "Не говорите, что мы вас не предупреждали".Вооруженные силы РФ имеют широкий спектр высокоточных конвенциальных и специальных инструментов большой дальности для оперативного ответа на боевое применения британского урана в зоне СВО. Выбор российского оружия зависит от жесткости политического решения Кремля. Британцев более всего волнует возможность увидеть "цунами высотой 1000 футов" в устье Темзы после боевого применения "Посейдона".Югославский сценарийВ Британии ответили на обвинения со стороны России по поводу снарядов из обедненного урана: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием". И все же, Британия намерена создать прецедент, который позволит США и Германии поставить киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном для своих танков и БМП. Неслучайно американцы максимально ускорились, чтобы уже к осени отремонтировать и поставить Киеву свои 30 танков Abrams модификации M1A1 – вместо ранее обещанных и более современных M1A2.Снаряды с урановыми сердечниками состоят на вооружении танков Leopard-2, M1 Abrams, Challenger-2, БМП Bradley и Marder. Почему сейчас в НАТО делают ставку на боеприпасы с обедненным ураном? Потому что наблюдают катастрофическое положение ВСУ, и пытаются хоть как-то отсрочить позорное военное поражение Украины и 50 западных "стран-доноров". В отличие от кумулятивных боеприпасов, которые прожигают металл, оперенный металлический стержень из обедненного урана эффективно пробивает броню за счет кинетической энергии (скорости, массы и плотности). Уран – один из самых тяжелых элементов на планете, обедненный уран – побочный продукт производства ядерного топлива или ядерных боеголовок.Нарезной ствол пушки "Челленджера" увеличивает точность выстрела, и одновременно снижает начальную скорость снаряда, которая необходима для разрушения брони противника. Британский танк в режиме "охотник-стрелок" (Hunter-Killer) поражает всего 8 из 20 целей. Снаряды Challenger-2 с сердечником из обедненного урана L26 и L27, способны на дистанции 2 км пробить броню толщиной до 580 мм и до 700 мм соответственно. Современный американский аналог M829A3 также берет до 700 мм брони. Заметим, что защищенность лобовой проекции танка Т-72Б3 – 590 мм, а Т-80У – 780 мм. Защищенность и боевое могущество российского Т-90М – значительно выше, специалисты считают один уральский "Прорыв" эквивалентом двух современных "Абрамсов". Однако суть проблемы не в этом. Обедненный уран навсегда отравляет районы боевого применения.Использование британских бронебойных снарядов L26 и L27 (американских и германских аналогов) влечет катастрофические последствия для окружающей среды и мирного населения. Удар сердечника из обедненного урана выбрасывает в воздух высокотоксичные радиоактивные частицы (период полураспада около 4 млрд лет), которые распространяются на расстояние более 40 км в виде легко вдыхаемой пыли. После "радиоактивных бомбардировок" Югославии 1999 года многие районы Сербии опустели. Резко выросла статистика онкологии. Только в Пчиньском округе от онкозаболеваний ежегодно умирают до 800 человек (примерно один процент населения) – в возрасте от 35 до 50 лет. Здесь американские штурмовики A-10 Thunderbolt 24 года назад сбрасывали кассетные боеприпасы с ураном-238 и ураном-236 на позиции югославских войск.Североатлантический альянс применил в Югославии более 31 тысячи боеприпасов с обедненным ураном, всего около 15 тонн. Пострадали и сами "миротворцы" из США, Италии, Чехии, Греции, Испании и Бельгии: заболели сотни, и за считанные месяцы десятки умерли от онкологии. Иски американских солдат к Пентагону Международный суд не принял. Итальянские судебные инстанции за десятилетие удовлетворили 253 иска военнослужащих, пострадавших от "дружественных" бомбардировок Югославии урановыми боеприпасами.Спецкомиссия ООН не смогла установить причинно-следственную связь. Однако конфиденциальный отчет ООН, просочившийся в СМИ в мае 1999 года, содержит такую оценку оружия с обедненным ураном: "Этот тип боеприпасов является ядерными отходами, его использование очень опасно и вредно".В Ираке история повторилась. По данным авторитетного американского издания Military Watch Magazine, после применения в 2003 году боеприпасов с обедненным ураном врачи зафиксировали всплеск лейкемии, рака легких, мозга, поджелудочной и репродуктивных органов. Многократно увеличилось число врожденных мутаций.Особенно интенсивно американцы бомбили обедненным ураном город Эль-Фаллуджи, и опрос 4800 жителей привел профессора Криса Басби к выводу о связи между бомбардировками и последовавшим за этим быстрым ростом заболеваемости раком: "Чтобы произвести такой эффект, какое-то очень серьезное мутагенное воздействие должно было произойти в 2004 году", последствия для населения были "подобны последствиям для выживших в Хиросиме после воздействия ионизирующего излучения от бомбы и урана в радиоактивных осадках".Как после этого Москва должна относиться к поставкам натовских снарядов с обедненным ураном киевскому режиму? Как Россия может отреагировать на применение такого оружия против своих войск или мирного населения новых регионов? Максимально сурово. И заявление президента РФ Владимира Путина 21 марта в ходе совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином о вынужденном реагировании России на применение коллективным Западом на украинском ТВД "оружия с ядерным компонентом" не должно оставлять никаких иллюзий.Если Вашингтон готов ради сохранения "гегемонии" трансформировать войну с Россией "до последнего украинца" в конфликт мирового масштаба "до последнего европейца и американца", пожалуй, "цунами высотой 1000 футов" первыми могут увидеть совсем не британцы.Возвращение в реальность многополярного мира болезненно для США и американских лимитрофов, но это приемлемая альтернатива суровому (ядерному) возмездию, которое может в разной степени коснуться всех стран агрессивного блока НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Польские МиГ-29 и македонские Су-25 Украине не помогут

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