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В Узбекистане внедрят институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли"
В Узбекистане внедрят институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли"
Кроме того, в качестве эксперимента в одном из районов каждой области действует система "бюджета махалли".
2023-03-22T14:34+0500
2023-03-22T14:34+0500
2023-03-22T14:35+0500
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узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
махалля
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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Узбекистане введут институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли".Об этом в своем поздравительном обращении в честь Дня работника системы махалли объявил президент Шавкат Мирзиёев.Глава государства заявил, что дальнейшее повышение роли махалли в социально-экономической жизни страны и впредь будет находиться в центре внимания. С этой целью сходу жителей махалли предоставляется право вносить предложения на сессии местных Кенгашей народных депутатов в своем районе, участвовать в разработке и обсуждении проектов решений кенгаша.Шавкат Мирзиёев напомнил, что в этом году впервые в истории страны в экспериментальном порядке в одном районе каждой области начала действовать система "махаллинского бюджета". Часть имущественного и земельного налога будет оставаться в самой махалле. В зависимости от практических результатов этого эксперимента, систему могут распространить на всю республику.Ранее мы сообщали, что президент наградил группу активистов по случаю Дня работников системы соседства.Читайте также: Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли
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узбекистан президент шавкат мирзиёев махалля развитие день работников сферы махалли институт махаллинского контроля запроса председателя махалли махаллинский бюджет налоги
узбекистан президент шавкат мирзиёев махалля развитие день работников сферы махалли институт махаллинского контроля запроса председателя махалли махаллинский бюджет налоги
В Узбекистане внедрят институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли"
14:34 22.03.2023 (обновлено: 14:35 22.03.2023)
Кроме того, в качестве эксперимента в одном из районов каждой области действует система "бюджета махалли".
ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Узбекистане введут институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли".
Об этом в своем поздравительном обращении
в честь Дня работника системы махалли объявил президент Шавкат Мирзиёев.
Глава государства заявил, что дальнейшее повышение роли махалли в социально-экономической жизни страны и впредь будет находиться в центре внимания. С этой целью сходу жителей махалли предоставляется право вносить предложения на сессии местных Кенгашей народных депутатов в своем районе, участвовать в разработке и обсуждении проектов решений кенгаша.
"Также для выявления и устранения социальных проблем, которые больше всего волнуют население, будет налажена практика проведения председателем махалли обсуждений, ежемесячного заслушивания на совете махалли информации руководителей соответствующих государственных органов и организаций, таким образом, создаются институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли", - говорится в приветствии.
Шавкат Мирзиёев напомнил, что в этом году впервые в истории страны в экспериментальном порядке в одном районе каждой области начала действовать система "махаллинского бюджета". Часть имущественного и земельного налога будет оставаться в самой махалле. В зависимости от практических результатов этого эксперимента, систему могут распространить на всю республику.
"Одним словом, мы сделаем все для того, чтобы махалля стала опорой гражданского общества, по-настоящему народной структурой", — сказал президент.
Ранее мы сообщали, что президент наградил группу активистов по случаю Дня работников системы соседства.