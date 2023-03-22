https://uz.sputniknews.ru/20230322/instituty-maxallinskogo-kontrolya-i-zaprosa-predsedatelya-maxalli-33127122.html

В Узбекистане внедрят институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли"

В Узбекистане внедрят институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли"

Кроме того, в качестве эксперимента в одном из районов каждой области действует система "бюджета махалли".

2023-03-22T14:34+0500

2023-03-22T14:34+0500

2023-03-22T14:35+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

махалля

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Узбекистане введут институты "махаллинского контроля" и "запроса председателя махалли".Об этом в своем поздравительном обращении в честь Дня работника системы махалли объявил президент Шавкат Мирзиёев.Глава государства заявил, что дальнейшее повышение роли махалли в социально-экономической жизни страны и впредь будет находиться в центре внимания. С этой целью сходу жителей махалли предоставляется право вносить предложения на сессии местных Кенгашей народных депутатов в своем районе, участвовать в разработке и обсуждении проектов решений кенгаша.Шавкат Мирзиёев напомнил, что в этом году впервые в истории страны в экспериментальном порядке в одном районе каждой области начала действовать система "махаллинского бюджета". Часть имущественного и земельного налога будет оставаться в самой махалле. В зависимости от практических результатов этого эксперимента, систему могут распространить на всю республику.Ранее мы сообщали, что президент наградил группу активистов по случаю Дня работников системы соседства.Читайте также: Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли

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