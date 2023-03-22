https://uz.sputniknews.ru/20230322/shavkat-mirziyoev-pozdravil-rabotnikov-i-aktivistov-sistemy-maxalli-33125164.html
Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли
Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли
Президент также подписал указ о награждении соотечественников в связи с Днем работников махалли.
2023-03-22T12:35+0500
2023-03-22T12:35+0500
2023-03-22T12:35+0500
общество
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
махалля
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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Узбекистане 22 марта отмечают День работников системы махалли. С праздником махаллинских работников и активистов поздравил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что в последние годы эффективность работы махаллей повысилась. Это можно увидеть на примере развития предпринимательства и создания новых рабочих мест в махаллях, укрепления стабильности и атмосферы духовности в обществе, снижения преступности.В 2022 году в рамках программ "Обод кишлок", "Обод махалла" и других из бюджета выделили 27 трлн. сумов для 4 тысяч махаллей на осуществление работ по строительству и благоустройству, построены и отремонтированы сотни школ, детских садов, медицинских учреждений, улучшено обеспечение электроэнергией, питьевой водой, природным газом, теплоснабжение и функционирование дорожно-транспортной системы.В 2023 году – в Год заботы о человеке и качественного образования- на эти цели будет направлено 30 трлн. сумов для благоустройства еще 5800 махаллей.Глава государства также подписал указ"О награждении группы соотечественников в связи с Днем работников системы махали".За большие заслуги в повышении роли и авторитета махалли, достойный вклад в укрепление согласия в обществе, бережное сохранение наших многовековых традиций, обеспечение стабильной духовной среды, а также популяризацию здорового образа жизни в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине и уважения национальных ценностей награды получат:Читайте также: Активные аксакалы займутся воспитанием молодежи
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узбекистан президент шавкат мирзиёев день работников системы махалли поздравление награждение
узбекистан президент шавкат мирзиёев день работников системы махалли поздравление награждение
Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли
Президент также подписал указ о награждении соотечественников в связи с Днем работников махалли.
ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik.
В Узбекистане 22 марта отмечают День работников системы махалли. С праздником махаллинских работников и активистов поздравил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что в последние годы эффективность работы махаллей повысилась. Это можно увидеть на примере развития предпринимательства и создания новых рабочих мест в махаллях, укрепления стабильности и атмосферы духовности в обществе, снижения преступности.
"Только в прошлом году при содействии активистов махаллей были трудоустроены сотни тысяч безработных граждан. В 3 тысячах махаллей (31 процент от общего их количества), не было допущено ни одного преступления", - отметил президент.
В 2022 году в рамках программ "Обод кишлок", "Обод махалла" и других из бюджета выделили 27 трлн. сумов для 4 тысяч махаллей на осуществление работ по строительству и благоустройству, построены и отремонтированы сотни школ, детских садов, медицинских учреждений, улучшено обеспечение электроэнергией, питьевой водой, природным газом, теплоснабжение и функционирование дорожно-транспортной системы.
В 2023 году – в Год заботы о человеке и качественного образования- на эти цели будет направлено 30 трлн. сумов для благоустройства еще 5800 махаллей.
Глава государства также подписал указ
"О награждении группы соотечественников в связи с Днем работников системы махали".
За большие заслуги в повышении роли и авторитета махалли, достойный вклад в укрепление согласия в обществе, бережное сохранение наших многовековых традиций, обеспечение стабильной духовной среды, а также популяризацию здорового образа жизни в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине и уважения национальных ценностей награды получат:
орден "Меҳнат шуҳрати" – 6 активистов махаллей;
орден "Дўстлик" – 12 человек;
орден "Соғлом авлод учун" II степени – 2;
орден "Саломатлик" II степени – 2;
медаль "Содиқ хизматлари учун" – 2;
медаль "Соғлом турмуш" – 3 женских активиста;
медаль "Келажак бунёдкори" –2;
медаль "Шуҳрат" – 10 чел.