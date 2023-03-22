https://uz.sputniknews.ru/20230322/shavkat-mirziyoev-pozdravil-rabotnikov-i-aktivistov-sistemy-maxalli-33125164.html

Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли

Шавкат Мирзиёев поздравил работников и активистов системы махалли

Президент также подписал указ о награждении соотечественников в связи с Днем работников махалли.

2023-03-22T12:35+0500

2023-03-22T12:35+0500

2023-03-22T12:35+0500

общество

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

махалля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32770048_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_505043e55fe334feb761de363bd7dfdc.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Узбекистане 22 марта отмечают День работников системы махалли. С праздником махаллинских работников и активистов поздравил президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, что в последние годы эффективность работы махаллей повысилась. Это можно увидеть на примере развития предпринимательства и создания новых рабочих мест в махаллях, укрепления стабильности и атмосферы духовности в обществе, снижения преступности.В 2022 году в рамках программ "Обод кишлок", "Обод махалла" и других из бюджета выделили 27 трлн. сумов для 4 тысяч махаллей на осуществление работ по строительству и благоустройству, построены и отремонтированы сотни школ, детских садов, медицинских учреждений, улучшено обеспечение электроэнергией, питьевой водой, природным газом, теплоснабжение и функционирование дорожно-транспортной системы.В 2023 году – в Год заботы о человеке и качественного образования- на эти цели будет направлено 30 трлн. сумов для благоустройства еще 5800 махаллей.Глава государства также подписал указ"О награждении группы соотечественников в связи с Днем работников системы махали".За большие заслуги в повышении роли и авторитета махалли, достойный вклад в укрепление согласия в обществе, бережное сохранение наших многовековых традиций, обеспечение стабильной духовной среды, а также популяризацию здорового образа жизни в семьях, воспитание молодежи в духе любви к Родине и уважения национальных ценностей награды получат:Читайте также: Активные аксакалы займутся воспитанием молодежи

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент шавкат мирзиёев день работников системы махалли поздравление награждение