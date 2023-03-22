https://uz.sputniknews.ru/20230322/kyrgyzstan-vvel-ogranicheniya-na-vyvoz-dragotsennyx-metallov-33127601.html
Кыргызстан ввел ограничения на вывоз драгоценных металлов
Кыргызстан ввел ограничения на вывоз драгоценных металлов
Запрет будет действовать в течение полугода, сообщили в пресс-службе правительства республики.
2023-03-22T15:24+0500
2023-03-22T15:24+0500
2023-03-22T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Кыргызстан ввел количественные ограничения на вывоз драгоценных металлов с ее территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Цель инициативы - защитить киргизскую ювелирную отрасль и "оказание содействия в развитии отечественного производства ювелирных изделий". Согласно решению, с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев запрещается вывозить драгметаллы и сырьевые товары с содержанием драгметаллов, вес которых превышает 500 килограммов.Читайте также: Секретари совбезов Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о сотрудничестве
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кыргызстан золото вывоз экспорт защита ювелирной отрасли
кыргызстан золото вывоз экспорт защита ювелирной отрасли
Кыргызстан ввел ограничения на вывоз драгоценных металлов
Запрет будет действовать в течение полугода, сообщили в пресс-службе правительства республики.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik.
Кыргызстан ввел количественные ограничения на вывоз драгоценных металлов с ее территории, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
"Введены количественные ограничения на вывоз с территории Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Цель инициативы - защитить киргизскую ювелирную отрасль и "оказание содействия в развитии отечественного производства ювелирных изделий".
Согласно решению, с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев запрещается вывозить драгметаллы и сырьевые товары с содержанием драгметаллов, вес которых превышает 500 килограммов.