https://uz.sputniknews.ru/20230322/kyrgyzstan-vvel-ogranicheniya-na-vyvoz-dragotsennyx-metallov-33127601.html

Кыргызстан ввел ограничения на вывоз драгоценных металлов

Кыргызстан ввел ограничения на вывоз драгоценных металлов

Запрет будет действовать в течение полугода, сообщили в пресс-службе правительства республики.

2023-03-22T15:24+0500

2023-03-22T15:24+0500

2023-03-22T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Кыргызстан ввел количественные ограничения на вывоз драгоценных металлов с ее территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Цель инициативы - защитить киргизскую ювелирную отрасль и "оказание содействия в развитии отечественного производства ювелирных изделий". Согласно решению, с территории Кыргызстана сроком на шесть месяцев запрещается вывозить драгметаллы и сырьевые товары с содержанием драгметаллов, вес которых превышает 500 килограммов.Читайте также: Секретари совбезов Узбекистана и Кыргызстана подписали протокол о сотрудничестве

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