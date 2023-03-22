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Ответ на взрыв снарядов с ураном на позициях России будет страшным - Лукашенко
Ответ на взрыв снарядов с ураном на позициях России будет страшным - Лукашенко
Президент Беларуси отреагировал на заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о передаче снарядов с обедненным ураном Украине.
2023-03-22T16:25+0500
2023-03-22T16:25+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможных поставках Киеву обедненного урана, заявил, что как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, ответ будет страшным для всей планеты. Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение безрассудством и провокацией, а применение таких снарядов - геноцидом против населения. Читайте также: Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"
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беларусь украина великобритания снаряды с обедненным ураном александр лукашенко
беларусь украина великобритания снаряды с обедненным ураном александр лукашенко

Ответ на взрыв снарядов с ураном на позициях России будет страшным - Лукашенко

16:25 22.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Президент Беларуси отреагировал на заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о передаче снарядов с обедненным ураном Украине.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о возможных поставках Киеву обедненного урана, заявил, что как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, ответ будет страшным для всей планеты.
"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшным, для всей планеты уроком будет", - сказал он журналистам.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Владимир Путин, говоря об этой инициативе, заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение безрассудством и провокацией, а применение таких снарядов - геноцидом против населения.
Читайте также: Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"
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