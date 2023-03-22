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https://uz.sputniknews.ru/20230322/zaxarova-nazvala-reshenie-britanii-genotsidom-protiv-naseleniya-33124760.html
Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"
Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"
Планы передать Украине снаряды с обедненным ураном – очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель МИД России.
2023-03-22T11:55+0500
2023-03-22T11:55+0500
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мария захарова
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мид рф
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оружие
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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном – очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду в эфире радиостанции Sputnik.Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.Применение таких снарядов – это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, подчеркнула она.Она также привела в пример ситуацию в Сербии в 2016 году, когда после прошедших бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 000 человек - это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.В этом свете заявления властей США и Великобритании о стремлении к миру на Украине и благополучию украинского народа являются ложью, потому что их истинной целью является уничтожение Украины, заявила дипломат.Читайте также: США начали передел мира. Кто станет первой жертвой
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россия великобритания украина сраняды с обедненным ураном интервью официальный представитель министерства иностранных дел россии мария захарова мид рф геноцид безрассудство провокация
россия великобритания украина сраняды с обедненным ураном интервью официальный представитель министерства иностранных дел россии мария захарова мид рф геноцид безрассудство провокация

Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"

11:55 22.03.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Планы передать Украине снаряды с обедненным ураном – очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель МИД России.
ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном – очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду в эфире радиостанции Sputnik.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.
"Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона, в международных делах... Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение", - отметила Захарова.
Применение таких снарядов – это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, подчеркнула она.

"По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном - это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует. То есть, все, кто живет на этой территории, находится там, кто находится в ближайших районах, получают соответствующую дозу радиации, и это не единовременная проблема. С этим они будут жить всегда, и в первую очередь, те, кто это применял", - сказала Захарова.

Она также привела в пример ситуацию в Сербии в 2016 году, когда после прошедших бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 000 человек - это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.
В этом свете заявления властей США и Великобритании о стремлении к миру на Украине и благополучию украинского народа являются ложью, потому что их истинной целью является уничтожение Украины, заявила дипломат.
"Всё, что мы слышим от этих натоцентричных стран, во главе с США и Британией, о мире, урегулировании, будущем Украины, благополучии украинского народа, это ложь, это фальшь, это обман, это абсолютная дезориентация мирового сообщества. На самом деле цель совершенно другая…На сегодняшний день нет никаких сомнений, что речь идёт о так или иначе явно выраженном намерении коллективного Запада во главе с США и Британией просто уничтожить Украину", - подчеркнула Захарова.
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