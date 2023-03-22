https://uz.sputniknews.ru/20230322/zaxarova-nazvala-reshenie-britanii-genotsidom-protiv-naseleniya-33124760.html

Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"

Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"

Планы передать Украине снаряды с обедненным ураном – очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель МИД России.

2023-03-22T11:55+0500

2023-03-22T11:55+0500

2023-03-22T11:55+0500

россия

мария захарова

россия

мид рф

великобритания

украина

оружие

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Планы Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном – очередная безрассудная провокация Лондона, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду в эфире радиостанции Sputnik.Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана.Применение таких снарядов – это проявление геноцида в отношении населения, против которого такое оружие применяется, подчеркнула она.Она также привела в пример ситуацию в Сербии в 2016 году, когда после прошедших бомбардировок Югославии с использованием снарядов с обедненным ураном умерли от карцином 22 000 человек - это является мировым антирекордом в процентном соотношении на душу населения.В этом свете заявления властей США и Великобритании о стремлении к миру на Украине и благополучию украинского народа являются ложью, потому что их истинной целью является уничтожение Украины, заявила дипломат.Читайте также: США начали передел мира. Кто станет первой жертвой

россия

россия

великобритания

украина

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