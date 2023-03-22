https://uz.sputniknews.ru/20230322/v-rossii-uvelichilos-kolichestvo-deportatsiy-migrantov---33118954.html

В России увеличилось количество депортаций мигрантов

В России увеличилось количество депортаций мигрантов

В 2022 году чаще фиксировали незаконное пребывание мигрантов.

2023-03-22T09:01+0500

2023-03-22T09:01+0500

2023-03-22T09:01+0500

общество

россия

миграция

статистика

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В 2022 году в России более чем в 2,5 раза выросло количество депортированных из России иностранцев, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан. Данные показатели выяснили в результате проверок в жилом секторе, а также на объектах строительства, торговли и сферы услуг.При этом МВД продолжает контролировать ситуацию, связанную с соблюдением миграционного законодательства. Глава ведомства уточнил, что в 2022 году число нарушений законодательства увеличилось на почти на 50% по сравнению с показателями 2021 года.Кроме того, в прошлом году всего специалисты зафиксировали 106 преступлений по организации незаконной миграции. Въезд на территорию России закрыли более 48 тыс. иностранцев, кроме того для 33 тыс. человек приняли решение об административном выдворении.Читайте также:В России цифровизируют все услуги в сфере миграции

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