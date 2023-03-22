https://uz.sputniknews.ru/20230322/v-rossii-uvelichilos-kolichestvo-deportatsiy-migrantov---33118954.html
В России увеличилось количество депортаций мигрантов
В России увеличилось количество депортаций мигрантов
В 2022 году чаще фиксировали незаконное пребывание мигрантов.
2023-03-22T09:01+0500
2023-03-22T09:01+0500
2023-03-22T09:01+0500
общество
россия
миграция
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/11/25404633_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ca19fcd70db3f7e62e1deea2ef3b3a10.jpg
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В 2022 году в России более чем в 2,5 раза выросло количество депортированных из России иностранцев, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан. Данные показатели выяснили в результате проверок в жилом секторе, а также на объектах строительства, торговли и сферы услуг.При этом МВД продолжает контролировать ситуацию, связанную с соблюдением миграционного законодательства. Глава ведомства уточнил, что в 2022 году число нарушений законодательства увеличилось на почти на 50% по сравнению с показателями 2021 года.Кроме того, в прошлом году всего специалисты зафиксировали 106 преступлений по организации незаконной миграции. Въезд на территорию России закрыли более 48 тыс. иностранцев, кроме того для 33 тыс. человек приняли решение об административном выдворении.Читайте также:В России цифровизируют все услуги в сфере миграции
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/11/25404633_67:0:2755:2016_1920x0_80_0_0_d8e6d42e39162d6ca948b2e26056661c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в россии увеличилось количество депортаций мигрантов колокольцев глава мвд заявил рассказал данные отчет мигранты в россии миграция в россию новости новость
в россии увеличилось количество депортаций мигрантов колокольцев глава мвд заявил рассказал данные отчет мигранты в россии миграция в россию новости новость
В России увеличилось количество депортаций мигрантов
Данные из отчетов показали, что в 2022 году специалисты чаще фиксировали незаконное пребывание мигрантов в России.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik.
В 2022 году в России более чем в 2,5 раза выросло количество депортированных из России иностранцев, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
Данные показатели выяснили в результате проверок в жилом секторе, а также на объектах строительства, торговли и сферы услуг.
"Результатом комплексного подхода стало увеличение более чем в 2,5 раза количества лиц, выдворенных и депортированных за переделы РФ", - сказал Колокольцев.
При этом МВД продолжает контролировать ситуацию, связанную с соблюдением миграционного законодательства. Глава ведомства уточнил, что в 2022 году число нарушений законодательства увеличилось на почти на 50% по сравнению с показателями 2021 года.
Кроме того, в прошлом году всего специалисты зафиксировали 106 преступлений по организации незаконной миграции. Въезд на территорию России закрыли более 48 тыс. иностранцев, кроме того для 33 тыс. человек приняли решение об административном выдворении.