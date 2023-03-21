https://uz.sputniknews.ru/20230321/v-rossii-tsifroviziruyut-vse-uslugi-v-sfere-migratsii--33114269.html

В России цифровизируют все услуги в сфере миграции

В России цифровизируют все услуги в сфере миграции

По поручению Путина, в России займутся цифровизацией услуг.

2023-03-21T19:29+0500

2023-03-21T19:29+0500

2023-03-21T19:29+0500

узбекистанцы в россии

владимир путин

россия

миграция

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Все процедуры в сфере миграции необходимо сделать цифровыми, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил, что принять в этом участие должны эксперты из правительства и профильных ведомств, у которых есть опыт создание простых и понятных для людей сервисов.Ранее Путин призвал эффективнее контролировать миграцию.Читайте также:Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов

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