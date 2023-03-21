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Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
Узбекистанцы в России
Узбеки - один из 190 этносов, проживающих на территории Российской Федерации.
https://uz.sputniknews.ru/20230321/v-rossii-tsifroviziruyut-vse-uslugi-v-sfere-migratsii--33114269.html
В России цифровизируют все услуги в сфере миграции
В России цифровизируют все услуги в сфере миграции
По поручению Путина, в России займутся цифровизацией услуг.
2023-03-21T19:29+0500
2023-03-21T19:29+0500
узбекистанцы в россии
владимир путин
россия
миграция
цифровизация
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ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Все процедуры в сфере миграции необходимо сделать цифровыми, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.Также он отметил, что принять в этом участие должны эксперты из правительства и профильных ведомств, у которых есть опыт создание простых и понятных для людей сервисов.Ранее Путин призвал эффективнее контролировать миграцию.Читайте также:Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов
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в россии цифровизируют все услуги в сфере миграции миграция в россию как документы как собрать документы какие нужны документы миграционный центр россия москва новости новость путин заявил президент россии

В России цифровизируют все услуги в сфере миграции

19:29 21.03.2023
© Sputnik / Денис ГришкинПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.03.2023
© Sputnik / Денис Гришкин
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По поручению президента, в России займутся цифровизацией миграционных услуг.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Все процедуры в сфере миграции необходимо сделать цифровыми, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что необходимо сделать? Прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов", - объяснил политик на заседании коллегии МВД России.
Также он отметил, что принять в этом участие должны эксперты из правительства и профильных ведомств, у которых есть опыт создание простых и понятных для людей сервисов.
"В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", - добавил Путин.
Ранее Путин призвал эффективнее контролировать миграцию.
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