В России цифровизируют все услуги в сфере миграции
© Sputnik / Денис ГришкинПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
© Sputnik / Денис Гришкин
По поручению президента, в России займутся цифровизацией миграционных услуг.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Все процедуры в сфере миграции необходимо сделать цифровыми, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что необходимо сделать? Прежде всего оперативно отладить все административные процедуры, связанные с миграцией, максимально перевести их в цифру, сделать понятными, четкими и доступными. Имею в виду получение гражданства, оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов", - объяснил политик на заседании коллегии МВД России.
Также он отметил, что принять в этом участие должны эксперты из правительства и профильных ведомств, у которых есть опыт создание простых и понятных для людей сервисов.
"В свою очередь прошу руководство правительства обеспечить здесь методическую поддержку и общую координацию работы", - добавил Путин.
Ранее Путин призвал эффективнее контролировать миграцию.
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