https://uz.sputniknews.ru/20230322/v-tashkente-na-vremya-taravix-namaza-perekroyut-ulitsy-podrobnosti-33129497.html

В Ташкенте на время таравих-намаза перекроют улицы: подробности

В Ташкенте на время таравих-намаза перекроют улицы: подробности

Таравих-намаз перед началом уразы пройдет в 120 мечетях столицы. Улицы перекроют для безопасности верующих.

2023-03-22T17:03+0500

2023-03-22T17:03+0500

2023-03-22T18:32+0500

общество

узбекистан

намаз

рамазан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В 120 мечетях столицы в среду вечером пройдет таравих-намаз, знаменующий собой начало священного для всех мусульман месяца Рамазан.Для обеспечения безопасности верующих, ряд улиц, прилегающих к мечетям, перекроют, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.По данным пресс-службы, движение будет ограничено на улицах, где расположены следующие мечети: В столице в часы совершения намаза вблизи 120 мечетей будет ограничено движение авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.В Мирзо-Улугбекском районе:В Бектемирском районе:В Яшнабадском районе:В Мирабадском районе:В Сергелийском районе:В Яккасарайском районе:В Янгихаётском районе:В Шайхантахурском районе:В Алмазарском районе:В Юнусабадском районе:В Учтепинском районе:В Чиланзарском районе:Для верующих Sputnik Узбекистан подготовил календарь уразы.

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