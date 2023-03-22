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В Ташкенте на время таравих-намаза перекроют улицы: подробности
В Ташкенте на время таравих-намаза перекроют улицы: подробности
Таравих-намаз перед началом уразы пройдет в 120 мечетях столицы. Улицы перекроют для безопасности верующих.
2023-03-22T17:03+0500
2023-03-22T18:32+0500
общество
узбекистан
намаз
рамазан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В 120 мечетях столицы в среду вечером пройдет таравих-намаз, знаменующий собой начало священного для всех мусульман месяца Рамазан.Для обеспечения безопасности верующих, ряд улиц, прилегающих к мечетям, перекроют, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.По данным пресс-службы, движение будет ограничено на улицах, где расположены следующие мечети: В столице в часы совершения намаза вблизи 120 мечетей будет ограничено движение авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.В Мирзо-Улугбекском районе:В Бектемирском районе:В Яшнабадском районе:В Мирабадском районе:В Сергелийском районе:В Яккасарайском районе:В Янгихаётском районе:В Шайхантахурском районе:В Алмазарском районе:В Юнусабадском районе:В Учтепинском районе:В Чиланзарском районе:Для верующих Sputnik Узбекистан подготовил календарь уразы.
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узбекистан ташкент таравих намаз ислам ураза мусульманство мусульмане мечеть перекрытие улиц безопасность адреса какие улицы перекроют

В Ташкенте на время таравих-намаза перекроют улицы: подробности

17:03 22.03.2023 (обновлено: 18:32 22.03.2023)
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2023
© СС0 / Unsplash / Will Porada
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Таравих-намаз перед началом уразы пройдет в 120 мечетях столицы. Улицы перекроют для безопасности верующих.
ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В 120 мечетях столицы в среду вечером пройдет таравих-намаз, знаменующий собой начало священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Для обеспечения безопасности верующих, ряд улиц, прилегающих к мечетям, перекроют, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По данным пресс-службы, движение будет ограничено на улицах, где расположены следующие мечети: В столице в часы совершения намаза вблизи 120 мечетей будет ограничено движение авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
В Мирзо-Улугбекском районе:
у мечети Тепа от Дурман йули до улицы Олимлар.
В Бектемирском районе:
у мечети Алибек от улицы М. Авезова до улицы Х. Байкаро.
В Яшнабадском районе:
у мечети Ислом ота от второстепенной улицы Фаргона йули до улиц Заркент и Обишир;
у мечети Али ибн Абу Толиб от улицы Чулпон до улицы Салохиат.
В Мирабадском районе:
у мечети Валихужа угли Норхужа от пересечения улиц Янги-Куйлик - Файзиобод до 5-го тупика улицы Файзиобод;
у мечети Куйлик ота от пересечения Ташкентской малой кольцевой и Куйлик ота до тупика улицы Янги Куйлик.
В Сергелийском районе:
у мечети Маъруф ота от улицы Чоштепа до 1-го тупика улицы Чоштепа (железное ограждение -20);
у мечети Нугайкургон от пересечения Нового Сергели - малой кольцевой Нугайкургон и улицы Сагбон до улиц Нурафшон, Сагбон.
В Яккасарайском районе:
у мечети Усмон бин Маъзум от перекрестка Малой кольцевой и улиц Файзли Ташкент до Малой кольцевой и улицы Кушбеги;
у мечети Яккасарай от пересечения улиц Ш. Руставели и Яккасарай до пересечения улиц Яккасарай и Богубустон;
у мечети Ракат от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.
В Янгихаётском районе:
у мечети Ниёзмат ота от Ташкентской Малой кольцевой и улицы Бинокор до махалли "Пастдархон".
В Шайхантахурском районе:
у мечети Шейха Зайниддина (Кукча) от перекрестка Кукча-Дарвоза-Нурафшон до пересечения улиц Кукча, Дарвоза, Бешкайрагоч;
у мечети Камолон от перекрестка Камолон до 2-го тупика улицы Устазода.
В Алмазарском районе:
у мечети Хастимом от пересечения улиц Нурафшон и Корасарой до перекрестка Корасарой - А. Кодирий;
у мечети Исломобод от Малой кольцевой и улицы Сагбон до перекрестка Нурафшон - Сагбон;
у мечети Дустжонбой (Сулола) от пересечения улиц Сагбон и 12-го тупика улицы Сагбон до перекрестка Келес йули - Норазтепа.
В Юнусабадском районе:
у мечети Мирза Юсуф от улицы Богишамол до улицы Шивили.
В Учтепинском районе:
у мечети Абдуллох ибн Маъсуд (Катта Кани) от объездной Катта Кани до улиц Лутфи и Катта Хирмон;
у мечети Хазрати Али от перекрестка Назарбек - Махорат до пересечения улиц Назарбек и 1-го тупика улицы Замахшари.
В Чиланзарском районе:
у мечети Новза под мостом Бунедкор - Мукимий до Олий Мажлиса;
у мечети Шейха Мухаммада Садика Мухаммада Юсуфа от перекрестка Аль-Хорезми - Гавхар до улицы Сугалли ота;
у мечети Убай ибн Каъф (Буриджар) от улицы Аль-Хорезми до улицы Катта Хирмон.
Для верующих Sputnik Узбекистан подготовил календарь уразы.
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