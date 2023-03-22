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https://uz.sputniknews.ru/20230322/velikiy-uchenyy-i-pravitel-mirzo-ulugbek-23519875.html
Великий ученый и правитель: Мирзо Улугбек
Великий ученый и правитель: Мирзо Улугбек
Выдающийся астроном и математик, учитель и правитель Мирзо Улугбек родился 628 лет назад в дни празднования Навруза.
2023-03-22T22:00+0500
2023-03-22T22:00+0500
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улугбек
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Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился в 1394 году в семье Шахруха, старшего сына Амира Темура, известного во всем мире как Тамерлан. Он запомнился как великий ученый – астроном, математик, намного опередивший свое время.Уже в 10-летнем возрасте Улугбек стал правителем обширной территории. С детства увлекавшийся астрономией, он создал в своей столице, Самарканде, астрономическую обсерваторию, архитектура и оснащение которой удивляли своей точностью и продуманностью.Еще при жизни Мирзо Улугбека его научные труды были известны во всем мире. Его звездный каталог "Гурганский зидж" переводился на европейские и восточные языки, его астрономические расчеты использовали ученые многих стран.Улугбек бы не только астрономом, математиком, поэтом и историком. Он также был выдающимся просветителем. По его указанию на территории его государства строились медресе. Учебное заведение в Самарканде стало центром науки того времени, здесь работали более 200 ученых из разных регионов.Время правления Мирзо Улугбека называют вторым Ренессансом в области культуры и науки. Но продлилось оно недолго. Увлечение правителя наукой и отсутствие боевых побед настроили против него религиозное руководство. Уже в 1449 году в результате восстания он был свергнут и обезглавлен.Удивительные здания, построенные Мирзо Улугбеком – медресе и остатки обсерватории, – по сей день можно увидеть в Самарканде, а его труды являются сокровищами мировой науки и культуры.Читайте также: Бабур — правитель и поэт
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мирзо улугбек ученый математик астроном поэт правитель биография
мирзо улугбек ученый математик астроном поэт правитель биография

Великий ученый и правитель: Мирзо Улугбек

22:00 22.03.2023
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаМирзо Улугбек
Мирзо Улугбек - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2023
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
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Выдающийся астроном и математик, учитель и правитель Мирзо Улугбек родился 628 лет назад в дни празднования Навруза.
Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился в 1394 году в семье Шахруха, старшего сына Амира Темура, известного во всем мире как Тамерлан. Он запомнился как великий ученый – астроном, математик, намного опередивший свое время.
Уже в 10-летнем возрасте Улугбек стал правителем обширной территории. С детства увлекавшийся астрономией, он создал в своей столице, Самарканде, астрономическую обсерваторию, архитектура и оснащение которой удивляли своей точностью и продуманностью.
Еще при жизни Мирзо Улугбека его научные труды были известны во всем мире. Его звездный каталог "Гурганский зидж" переводился на европейские и восточные языки, его астрономические расчеты использовали ученые многих стран.
Улугбек бы не только астрономом, математиком, поэтом и историком. Он также был выдающимся просветителем. По его указанию на территории его государства строились медресе. Учебное заведение в Самарканде стало центром науки того времени, здесь работали более 200 ученых из разных регионов.
Время правления Мирзо Улугбека называют вторым Ренессансом в области культуры и науки. Но продлилось оно недолго. Увлечение правителя наукой и отсутствие боевых побед настроили против него религиозное руководство. Уже в 1449 году в результате восстания он был свергнут и обезглавлен.
Удивительные здания, построенные Мирзо Улугбеком – медресе и остатки обсерватории, – по сей день можно увидеть в Самарканде, а его труды являются сокровищами мировой науки и культуры.
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