https://uz.sputniknews.ru/20230322/zdanie-vodokanala-v-donetske-unichtojeno-udarom-tochki-u-33126205.html
Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"
Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"
В непосредственной близости от здания расположено множество жилых домов и школа.
2023-03-22T13:26+0500
2023-03-22T13:26+0500
2023-03-22T13:26+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
всу
обстрел
ракета
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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой "Точка-У", передает с места событий корреспондент РИА Новости. В непосредственной близости от объекта расположено множество жилых домов и школа. Характер разрушений и маркировка на найденных на месте прилета обломках боеприпаса указывает на то, что киевским режимом использовалась баллистическая ракета "Точка-У". Как сообщили позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, "прилет" ракеты зафиксирован в 03.55 мск.Читайте также: Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"
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специальная военная операция россии на украине донецк обстрел ракета точка-у водоканал
специальная военная операция россии на украине донецк обстрел ракета точка-у водоканал
Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"
В непосредственной близости от здания расположено множество жилых домов и школа.
ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik.
Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой "Точка-У", передает с места событий корреспондент РИА Новости
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"Прилет был в без пятнадцати четыре. Поступил звонок от сторожа, который находился здесь. Прилетела ракета. Разрушила здание водоканала, который занимался обслуживанием сети района. От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено. Пострадавших - хорошо, что нет", - рассказал начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин.
В непосредственной близости от объекта расположено множество жилых домов и школа. Характер разрушений и маркировка на найденных на месте прилета обломках боеприпаса указывает на то, что киевским режимом использовалась баллистическая ракета "Точка-У".
Как сообщили позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, "прилет" ракеты зафиксирован в 03.55 мск.