https://uz.sputniknews.ru/20230322/zdanie-vodokanala-v-donetske-unichtojeno-udarom-tochki-u-33126205.html

Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"

Здание водоканала в Донецке уничтожено ударом "Точки-У"

В непосредственной близости от здания расположено множество жилых домов и школа.

2023-03-22T13:26+0500

2023-03-22T13:26+0500

2023-03-22T13:26+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

всу

обстрел

ракета

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ТАШКЕНТ, 22 мар - Sputnik. Здание водоканала в Петровском районе Донецка уничтожено ракетой "Точка-У", передает с места событий корреспондент РИА Новости. В непосредственной близости от объекта расположено множество жилых домов и школа. Характер разрушений и маркировка на найденных на месте прилета обломках боеприпаса указывает на то, что киевским режимом использовалась баллистическая ракета "Точка-У". Как сообщили позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, "прилет" ракеты зафиксирован в 03.55 мск.Читайте также: Захарова назвала решение Британии "геноцидом против населения"

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