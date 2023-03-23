https://uz.sputniknews.ru/20230323/33173074.html
Ежедневная пробежка укрепит мужское здоровье — ученые
Ежедневная пробежка укрепит мужское здоровье — ученые
Специалисты проанализировали 54 исследования, в ходе которых изучались немедикаментозные способы борьбы с половой дисфункцией.
2023-03-23T22:00+0500
2023-03-23T22:00+0500
2023-03-23T22:00+0500
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Ученые выяснили, что кардиотренировки могут избавить мужчину от проблем в половой сфере, сообщает Online Library.Эксперты проанализировали 54 исследования, в которых были представлены данные 3 485 мужчин из разных стран, пробовавших немедикаментозные способы борьбы с половой дисфункцией. Самым эффективным методом оказалась умеренная физическая активность.Бег в течение 30 минут пять раз в неделю имел те же эффекты, что и прием медикаментов. Другим действенным способом стали упражнения для тазового дна. Их регулярное выполнение позволило мужчинам увеличить время "производительности" в постели на 1-3 минуты. Хороший результат показала и разговорная психотерапия, которая помогает мужчинам преодолеть психические блоки или беспокойство.Читайте также: Что делать, если постящийся проспал сахарлик: часто задаваемые вопросы о посте
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здоровье мужское здоровье половая дисфункция как вылечить средства простое без врачей в домашних условиях преждевременная эякуляция мнение врачей
здоровье мужское здоровье половая дисфункция как вылечить средства простое без врачей в домашних условиях преждевременная эякуляция мнение врачей
Ежедневная пробежка укрепит мужское здоровье — ученые
Специалисты проанализировали 54 исследования, в ходе которых изучались немедикаментозные способы борьбы с половой дисфункцией.
Ученые выяснили, что кардиотренировки могут избавить мужчину от проблем в половой сфере, сообщает Online Library
.
Эксперты проанализировали 54 исследования, в которых были представлены данные 3 485 мужчин из разных стран, пробовавших немедикаментозные способы борьбы с половой дисфункцией. Самым эффективным методом оказалась умеренная физическая активность.
Бег в течение 30 минут пять раз в неделю имел те же эффекты, что и прием медикаментов. Другим действенным способом стали упражнения для тазового дна. Их регулярное выполнение позволило мужчинам увеличить время "производительности" в постели на 1-3 минуты. Хороший результат показала и разговорная психотерапия, которая помогает мужчинам преодолеть психические блоки или беспокойство.