https://uz.sputniknews.ru/20230323/chasto-zadavaemye-voprosy-o-poste-33135456.html

Что делать, если постящийся проспал сахарлик: часто задаваемые вопросы о посте

Что делать, если постящийся проспал сахарлик: часто задаваемые вопросы о посте

В четверг для мусульман всего мира начинается священный месяц Рамазан. Ответы на важные вопросы, которые волнуют верующих в Узбекистане, читайте в нашем материале.

2023-03-23T07:00+0500

2023-03-23T07:00+0500

2023-03-23T09:40+0500

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рамазан

духовное управление мусульман

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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Что делать, если проспал сахарлик (завтрак)? Можно ли глотать слюну или чистить зубы зубной пастой во время поста? Духовное управление мусульман Узбекистана ответило на вопросы верующих.Вопрос: Что делать если постящийся проспал сахарлик (завтрак)?Ответ: Если в месяц Рамазан верующий проспал сахарлик и намеревается соблюдать пост, перекусив чем-нибудь, его пост не будет считаться правильным. Человек, проспавший сахарлик, после пробуждения не должен делать ничего, нарушающего пост (не есть, не вступать в интимную близость), то есть он должен сразу же после пробуждения начать соблюдать пост. Утреннюю молитву можно прочесть до полудня.Вопрос: Можно ли глотать слюну во время поста?Ответ: Естественное глотание не нарушит пост. Однако намеренно собирать слюну во рту и глотать ее, чтоб утолить жажду не следует — это будет нарушением поста.Вопрос: Можно ли использовать зубную пасту во время поста?Ответ: Использование зубной пасты не нарушает пост. Но верующий должен избегать проглатывания зубной пасты или любого другого средства.Вопрос: Что должно идти сначала — ифтар или вечерний намаз (магриб)?Ответ: Ислам предписывает спешить с ифтаром. Откладывать разговение на время после вечерней молитвы было бы ошибкой.Вопрос: Нарушается ли пост при рвоте?Ответ: Преднамеренно вызванная рвота пост нарушает, а рвота, произошедшая непроизвольно, не нарушает.Вопрос: Нарушает ли пост проглатывание капель дождя?Ответ: Капли дождя или снежинки могут случайно попасть в рот, но если их проглотить, пост нарушается.Вопрос: Если остатки пищи, съеденной на сахарлик, застревают между зубами и вкус пищи ощущается после начала поста, будет ли пост действительным?Ответ: Если то, что застревает между зубами после сахарлика меньше горошины, то пост не нарушен. Но если остатки пищи вытащить изо рта, а затем снова положить в рот и проглотить, это станет нарушением.Вопрос: Можно ли поститься кормящим женщинам?Ответ: Можно не соблюдать пост, если это причиняет вред здоровью мамы или ребенка. В последующем нужно восполнить пост один к одному.Вопрос: Считается ли пост действительным без сахарлика?Ответ: Сахарлик является сунной (не обязательным, но рекомендуемым действием). Человеку, который не ел и не пил после фаджра, достаточно произнести намерение до полудня. Каза не обязательна.Вопрос: Допустимо ли во время Рамадана ходить по домам и просить деньги?Ответ: Запрещено просить милостыню тем, у кого есть средства на пропитание на день. Но, если все же у вас попросили денег, и вы не можете отказать — то отдайте деньги как "подарок".*Подготовлено на основе данных сайта fatvo.uz, принадлежащий отделу фетвы Управления мусульман Узбекистана.

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