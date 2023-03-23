https://uz.sputniknews.ru/20230323/futbolisty-uzbekistan-pobeda-komanda-togo-foto-33147772.html

Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото

Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото

Узбекистанцы провели первый товарищеский матч на международном турнире в Марокко

2023-03-23T11:41+0500

2023-03-23T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 вышла на поле против команды Того и обыграла соперников со счетом 5:3, сообщает Национальный олимпийский комитет.Авторами голов стали Мухаммадкодир Хамралиев, Отабек Журакузиев, Одилбек Абдумажидов, Алишер Одилов и Сардор Махмудов.Следующий матч подопечные Тимура Кападзе проведут 25 марта против сборной Кот-д'Ивуара.Фтболисты находятся на учебно-тренировочных сборах в Марокко. Тренировки проходят в рамках дней ФИФА под руководством тренера Тимура Кападзе.Читайте также:

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