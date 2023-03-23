Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото
11:41 23.03.2023 (обновлено: 12:03 23.03.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Узбекистанцы провели первый товарищеский матч на международном турнире в Марокко
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 вышла на поле против команды Того и обыграла соперников со счетом 5:3, сообщает Национальный олимпийский комитет.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Авторами голов стали Мухаммадкодир Хамралиев, Отабек Журакузиев, Одилбек Абдумажидов, Алишер Одилов и Сардор Махмудов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Следующий матч подопечные Тимура Кападзе проведут 25 марта против сборной Кот-д'Ивуара.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Фтболисты находятся на учебно-тренировочных сборах в Марокко. Тренировки проходят в рамках дней ФИФА под руководством тренера Тимура Кападзе.
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