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Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото
Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото
Узбекистанцы провели первый товарищеский матч на международном турнире в Марокко
2023-03-23T11:41+0500
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спорт
узбекистан
футбол
футболист
матч
товарищеский матч
турнир
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 вышла на поле против команды Того и обыграла соперников со счетом 5:3, сообщает Национальный олимпийский комитет.Авторами голов стали Мухаммадкодир Хамралиев, Отабек Журакузиев, Одилбек Абдумажидов, Алишер Одилов и Сардор Махмудов.Следующий матч подопечные Тимура Кападзе проведут 25 марта против сборной Кот-д'Ивуара.Фтболисты находятся на учебно-тренировочных сборах в Марокко. Тренировки проходят в рамках дней ФИФА под руководством тренера Тимура Кападзе.Читайте также:
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узбекистан того футбол матч товарищеский матч победа турнир

Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото

11:41 23.03.2023 (обновлено: 12:03 23.03.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
Футболисты Узбекистана победили команду Того - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанцы провели первый товарищеский матч на международном турнире в Марокко
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23 вышла на поле против команды Того и обыграла соперников со счетом 5:3, сообщает Национальный олимпийский комитет.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
Футболисты Узбекистана победили команду Того - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Авторами голов стали Мухаммадкодир Хамралиев, Отабек Журакузиев, Одилбек Абдумажидов, Алишер Одилов и Сардор Махмудов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
Футболисты Узбекистана победили команду Того - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Следующий матч подопечные Тимура Кападзе проведут 25 марта против сборной Кот-д'Ивуара.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
Футболисты Узбекистана победили команду Того - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаФутболисты Узбекистана победили команду Того
Футболисты Узбекистана победили команду Того - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Фтболисты находятся на учебно-тренировочных сборах в Марокко. Тренировки проходят в рамках дней ФИФА под руководством тренера Тимура Кападзе.
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