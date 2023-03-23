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Малоимущим узбекистанцам вернут НДС от покупок мяса
Малоимущим узбекистанцам вернут НДС от покупок мяса
Мирзиёев рассказал про меры по поддержке населения.
2023-03-23T18:58+0500
2023-03-23T18:58+0500
общество
узбекистан
малоимущие граждане
мясо
ндс
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Людям, входящим в социальный реестр, вернут НДС за покупки мяса крупнорогатого скота, овец и птицы. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.Также стоимость налога вернут за яйца и растительное масло. Планируется, что данная мера поможет более 2 млн семей.Кроме того, в стране до 1 января 20224 года отменят импортные пошлины на 35 видов продуктов питания.Читайте также:Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность
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малоимущим узбекистанцам вернут ндс от покупок мяса мирзиёев видеоселекторное совещание меры по поддержке населения новости узбекистан
малоимущим узбекистанцам вернут ндс от покупок мяса мирзиёев видеоселекторное совещание меры по поддержке населения новости узбекистан

Малоимущим узбекистанцам вернут НДС от покупок мяса

18:58 23.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТорговля мясом в мясном лабазе на Центральном рынке в Симферополе
Торговля мясом в мясном лабазе на Центральном рынке в Симферополе - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Президент Узбекистана провел совещание, в ходе которого рассказал про меры по поддержке населения.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Людям, входящим в социальный реестр, вернут НДС за покупки мяса крупнорогатого скота, овец и птицы. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.
Также стоимость налога вернут за яйца и растительное масло. Планируется, что данная мера поможет более 2 млн семей.

"В последние два года продовольственная инфляция в мире фиксируется на уровне не менее 15-20% в год. Цены на растительное масло, молоко и мясо выросли до самого высокого уровня за последние 30 лет. Рост цен на транспортные перевозки, удобрения и топливо также влияет на стоимость продуктов питания", - привела данные пресс-служба президента.

Кроме того, в стране до 1 января 20224 года отменят импортные пошлины на 35 видов продуктов питания.
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Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность
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