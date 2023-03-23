Малоимущим узбекистанцам вернут НДС от покупок мяса

"В последние два года продовольственная инфляция в мире фиксируется на уровне не менее 15-20% в год. Цены на растительное масло, молоко и мясо выросли до самого высокого уровня за последние 30 лет. Рост цен на транспортные перевозки, удобрения и топливо также влияет на стоимость продуктов питания", - привела данные пресс-служба президента.