https://uz.sputniknews.ru/20230323/prezident-rasskazal-kak-podderjat-pischevuyu-promyshlennost--33163991.html
Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность
Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность
Предпринимателям будут выдавать кредиты под ставку 14% до 10 лет.
2023-03-23T17:37+0500
2023-03-23T17:37+0500
2023-03-23T17:41+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
пищевая промышленность
производство
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В этом году на пищевую промышленность выделят 6,2 трлн сумов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.С 1 апреля 2023 года предпринимателям выделят $130 млн на кредиты в целях выращивания, переработки, закупки продукции и приобретения оборудования. При этом средства будут выдавать без участия банков, под ставку 14% на срок до 10 лет.Также дополнительные финансы выделят на следующие цели:Кроме того, на территории республики создадут сады и виноградники, а также построят логистические объекты, которые смогут арендовать предприниматели. При оплате аренды нужно будет 20% от стоимости участка заплатить сразу, а остальные 80% по частям в течение 10 лет.Читайте также:
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президент узбекистана шавкат мирзиёев рассказал как поддержат пищевую промышленность в узбекистане кредиты льготы экономика на производство продуктов выделят 6 трлн сумов новости новость
президент узбекистана шавкат мирзиёев рассказал как поддержат пищевую промышленность в узбекистане кредиты льготы экономика на производство продуктов выделят 6 трлн сумов новости новость
Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность
17:37 23.03.2023 (обновлено: 17:41 23.03.2023)
Предпринимателям будут выдавать кредиты под ставку 14% сроком до 10 лет, без участие банков.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В этом году на пищевую промышленность выделят 6,2 трлн сумов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.
С 1 апреля 2023 года предпринимателям выделят $130 млн на кредиты в целях выращивания, переработки, закупки продукции и приобретения оборудования. При этом средства будут выдавать без участия банков, под ставку 14% на срок до 10 лет.
Также дополнительные финансы выделят на следующие цели:
увеличение плодовоовощной промышленности – 700 млрд сумов из Сельскохозяйственного фонда;
поставки саженцев, семян, удобрений и техники для производства – 500 млрд сумов.
Кроме того, на территории республики создадут сады и виноградники, а также построят логистические объекты, которые смогут арендовать предприниматели.
При оплате аренды нужно будет 20% от стоимости участка заплатить сразу, а остальные 80% по частям в течение 10 лет.