https://uz.sputniknews.ru/20230323/prezident-rasskazal-kak-podderjat-pischevuyu-promyshlennost--33163991.html

Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность

Президент рассказал, как поддержат пищевую промышленность

Предпринимателям будут выдавать кредиты под ставку 14% до 10 лет.

2023-03-23T17:37+0500

2023-03-23T17:37+0500

2023-03-23T17:41+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

пищевая промышленность

производство

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В этом году на пищевую промышленность выделят 6,2 трлн сумов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.С 1 апреля 2023 года предпринимателям выделят $130 млн на кредиты в целях выращивания, переработки, закупки продукции и приобретения оборудования. При этом средства будут выдавать без участия банков, под ставку 14% на срок до 10 лет.Также дополнительные финансы выделят на следующие цели:Кроме того, на территории республики создадут сады и виноградники, а также построят логистические объекты, которые смогут арендовать предприниматели. При оплате аренды нужно будет 20% от стоимости участка заплатить сразу, а остальные 80% по частям в течение 10 лет.Читайте также:

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президент узбекистана шавкат мирзиёев рассказал как поддержат пищевую промышленность в узбекистане кредиты льготы экономика на производство продуктов выделят 6 трлн сумов новости новость