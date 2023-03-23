https://uz.sputniknews.ru/20230323/na-wildberries-v-2-raza-vyroslo-chislo-predprinimateley-iz-uzbekistana--33156538.html
На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана
На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана
Пресс-служба компании опубликовала отчет за 2022 год.
2023-03-23T14:28+0500
2023-03-23T14:28+0500
2023-03-23T14:43+0500
экономика
узбекистан
россия
торговля
онлайн
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0e/22724530_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_af7ab219040b72453600e3dcd6c462ee.jpg
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. За прошлый год на Wildberries в два раза увеличилось число предпринимателей из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.На данный момент на платформе интернет-магазина работают 1 865 узбекистанских партнеров. Также в два раза вырос объем продаж продукции из Узбекистана — до 19,1 млрд рублей.Наибольшей популярностью пользуются одежда, продукты, косметика, товары для детей и дома.Напомним, Wildberries — крупнейший онлайн-гипермаркет универсального формата. В маркетплейсе представлены мировые бренды одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома.Сервис Wildberriesпо продаже товаров начал работать в Узбекистане в феврале 2022 года. В июне узбекистанское отделение перешло на торговлю в национальной валюте. Читайте также:В Узбекистане построят торгово-логистический комплекс Wildberries
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0e/22724530_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_0f9f9882097da311588863a54c716b86.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
на wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из узбекистана товары из узбекистана где купить узбекский текстиль керамику фрукты духи узбекистан бизнес предприниматели узбекистанцы в россии новости новость
на wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из узбекистана товары из узбекистана где купить узбекский текстиль керамику фрукты духи узбекистан бизнес предприниматели узбекистанцы в россии новости новость
На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана
14:28 23.03.2023 (обновлено: 14:43 23.03.2023)
Пресс-служба компании опубликовала отчет за 2022 год. Согласно ему, объем продаж узбекистанских товаров на маркетплейсе достиг более 19 млрд рублей.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
За прошлый год на Wildberries в два раза увеличилось число предпринимателей из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости
.
На данный момент на платформе интернет-магазина работают 1 865 узбекистанских партнеров. Также в два раза вырос объем продаж продукции из Узбекистана — до 19,1 млрд рублей.
"Международная онлайн-платформа продолжает развивать партнерские отношения с бизнесом Узбекистана и подводит итоги старта сотрудничества в 2022 году. Местная продукция востребована на платформе — продажи в 2022 году выросли в 2 раза, до 19,1 миллиарда рублей год к году", — рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Наибольшей популярностью пользуются одежда, продукты, косметика, товары для детей и дома.
Напомним, Wildberries — крупнейший онлайн-гипермаркет универсального формата. В маркетплейсе представлены мировые бренды одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома.
Сервис Wildberriesпо продаже товаров начал работать в Узбекистане в феврале 2022 года. В июне узбекистанское отделение перешло на торговлю в национальной валюте.