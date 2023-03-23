https://uz.sputniknews.ru/20230323/na-wildberries-v-2-raza-vyroslo-chislo-predprinimateley-iz-uzbekistana--33156538.html

На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана

На Wildberries в 2 раза выросло число предпринимателей из Узбекистана

Пресс-служба компании опубликовала отчет за 2022 год.

2023-03-23T14:28+0500

2023-03-23T14:28+0500

2023-03-23T14:43+0500

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. За прошлый год на Wildberries в два раза увеличилось число предпринимателей из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости.На данный момент на платформе интернет-магазина работают 1 865 узбекистанских партнеров. Также в два раза вырос объем продаж продукции из Узбекистана — до 19,1 млрд рублей.Наибольшей популярностью пользуются одежда, продукты, косметика, товары для детей и дома.Напомним, Wildberries — крупнейший онлайн-гипермаркет универсального формата. В маркетплейсе представлены мировые бренды одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома.Сервис Wildberriesпо продаже товаров начал работать в Узбекистане в феврале 2022 года. В июне узбекистанское отделение перешло на торговлю в национальной валюте. Читайте также:В Узбекистане построят торгово-логистический комплекс Wildberries

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