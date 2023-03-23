https://uz.sputniknews.ru/20230323/ne-dostavaysya-je-ty-nikomu-zapad-unichtojit-ukrainu-obednennym-uranom-33136968.html

"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном

"Не доставайся же ты никому": Запад уничтожит Украину обедненным ураном

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прямо назвала силы, ответственные за планы поставить на Украину снаряды с обедненным ураном.

2023-03-23T10:09+0500

2023-03-23T10:09+0500

2023-03-23T10:28+0500

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прямо назвала силы, ответственные за планы поставить на Украину снаряды с обедненным ураном, указав, что "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта в первую очередь — Лондона и Вашингтона".Применение коллективным Западом оружия с ядерным компонентом — а именно так охарактеризовал озвученные Лондоном намерения Владимир Путин — обеспечивает очередной виток эскалации, причем не только на Украине, но даже в большей степени в глобальном геополитическом противостоянии.Примечательно, что в заглавном материале сегодняшнего дня — "Путин угрожает ответом на британские токсичные танковые снаряды" — британская Times без экивоков назвала данные вооружения токсичными. Вред, наносимый ими, огромен, причем прежде всего для территорий, где они используются, и для населения, которое на них проживает, а также для военнослужащих, которые их применяют. Среди американских солдат, непосредственно взаимодействовавших со снарядами с обедненным ураном в ходе боевых действий в Ираке и Югославии, наблюдался всплеск онкологических заболеваний и рождения детей с генетическими патологиями.Применение снарядов с обедненным ураном на Украине означает тяжелое токсическое заражение ее территории, фактическое уничтожение лучших в мире черноземов, мощный долгосрочный удар по здоровью как живущих там сейчас людей, так и будущих поколений. Ну а про солдат ВСУ и говорить не приходится — они и так смертники и расходный материал для трансатлантических партнеров.Причина, по которым Запад решил прибегнуть к этой мере, вполне очевидна: он терпит поражение в геополитическом противостоянии. Не только на Украине, а вообще. Процесс будет идти еще достаточно долгое время, но тренд вырисовался уже вполне однозначно, все попытки его переломить проваливаются. Система глобального политико-экономического доминирования США и Европы сыплется с ускорением — будучи неспособными добиться своего, они готовы оставить после себя выжженное поле. И все более активно и откровенно работают в этом направлении.Атлантисты всю прошедшую осень сладострастно камлали на применение Россией тактического ядерного оружия на Украине, чтобы наша страна собственными руками сделала то, что им надо. Не удалось, так что они вынуждены самостоятельно раскручивать ядерный маховик — вернее, пока маховичок.Причем в изобретательности и иезуитстве Лондону с Вашингтоном не откажешь. Прямое военное столкновение России и Запада означает мировой ядерный апокалипсис, и, разумеется, заинтересованных в таком исходе нет. Соответственно, каждой своей провокацией они заступают за опасную черту, но недостаточно далеко, чтобы радикальный ответ Москвы выглядел бы соразмерной реакцией. Поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном органично продолжают данную политику: при всей вопиющести данного решения запуск мировой ядерной войны и превращение планеты в радиоактивный пепел не выглядит адекватным ответом на него — на что британцы и рассчитывают.Именно тут самый большой вызов и самая сложная проблема для России — найти такой ответ на англосаксонские провокации, который оказался бы достаточно болезненным для Запада, чтобы отрезвить и заставить осознать, что на кону стоит не только его гегемония, но и существование как таковое.Это задача не только для российского МИД, но также для Генштаба и наших спецслужб.Читайте также: Чем ответит Россия на британский обедненный уран в зоне СВО

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