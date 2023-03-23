https://uz.sputniknews.ru/20230323/rannee-utro-tashkent-oschutit-zemletryasenie-raza-gde-epicentr-33140496.html

С раннего утра в Узбекистане ощутили землетрясение 4 раза — где эпицентр

С раннего утра в Узбекистане ощутили землетрясение 4 раза — где эпицентр

Сегодня с раннего утра жители столицы ощутили сразу 4 землетрясения

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2023-03-23T09:58+0500

2023-03-23T10:13+0500

происшествия

землетрясение

узбекистан

таджикистан

толчки

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Толчки произошли в 05:27, 06:53, 07:53 и 08:50 по ташкентскому времени в Таджикистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Их магнитуда составила от 4 до 4,9 баллов.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 216-230 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Очередное землетрясение в Узбекистане — видеоВ Узбекистане почувствовали землетрясение

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