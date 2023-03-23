https://uz.sputniknews.ru/20230323/rannee-utro-tashkent-oschutit-zemletryasenie-raza-gde-epicentr-33140496.html
С раннего утра в Узбекистане ощутили землетрясение 4 раза — где эпицентр
С раннего утра в Узбекистане ощутили землетрясение 4 раза — где эпицентр
Сегодня с раннего утра жители столицы ощутили сразу 4 землетрясения
2023-03-23T09:58+0500
2023-03-23T09:58+0500
2023-03-23T10:13+0500
происшествия
землетрясение
узбекистан
таджикистан
толчки
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Толчки произошли в 05:27, 06:53, 07:53 и 08:50 по ташкентскому времени в Таджикистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Их магнитуда составила от 4 до 4,9 баллов.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 216-230 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Очередное землетрясение в Узбекистане — видеоВ Узбекистане почувствовали землетрясение
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узбекистан таджикистан землетрясение толчки сила мощность магнитуда
узбекистан таджикистан землетрясение толчки сила мощность магнитуда
С раннего утра в Узбекистане ощутили землетрясение 4 раза — где эпицентр
09:58 23.03.2023 (обновлено: 10:13 23.03.2023)
Сегодня с раннего утра жители республики ощутили сразу 4 землетрясения.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Толчки произошли в 05:27, 06:53, 07:53 и 08:50 по ташкентскому времени в Таджикистане, сообщает
Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Их магнитуда составила от 4 до 4,9 баллов.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 216-230 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Сырдарьинская область: 2-3 балла, 152 км.
Джизакская область: 2 балла, 188 км.
Ферганская область: 2 балла, 204 км.
Ташкент: 2 балла, 216 км.
Наманганская область: 2 балла, 242 км.