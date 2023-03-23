Очередное землетрясение в Узбекистане - видео
01:30 23.03.2023 (обновлено: 02:02 23.03.2023)
По данным МЧС, эпицентр подземных толчков находился на территории Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали довольно ощутимые подземные толчки.
По данным центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в 01.07 по ташкентскому времени.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов находился в 217 км от Ташкента на территории Таджикистана.
Сила землетрясения в разных регионах Узбекистана:
Сырдарьинская область: 5 баллов;
Ферганская область: 5 баллов;
Джизакская область: 5 баллов;
Ташкент: 5 баллов;
Наманганская область: 4-5 баллов;
Самаркандская область: 4-5 баллов;
Андижанская область: 4-5 баллов;
Сурхандарьинская область: 4 балла;
Кашкадарьинская область: 4 балла;
Навоийская область: 4 балла;
Бухарская область: 4 балла.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.