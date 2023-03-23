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Очередное землетрясение в Узбекистане - видео
Очередное землетрясение в Узбекистане - видео
По данным МЧС, эпицентр подземных толчков находился на территории Таджикистана.
2023-03-23T01:30+0500
2023-03-23T02:02+0500
происшествия
узбекистан
землетрясение
мчс
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали довольно ощутимые подземные толчки.По данным центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в 01.07 по ташкентскому времени.Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов находился в 217 км от Ташкента на территории Таджикистана.Сила землетрясения в разных регионах Узбекистана:О пострадавших и разрушениях не сообщается.Читайте также: Как активировать на телефоне предупреждения о землетрясениях - инструкция
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узбекистан землетрясение сила мчс таджикистан
узбекистан землетрясение сила мчс таджикистан

Очередное землетрясение в Узбекистане - видео

01:30 23.03.2023 (обновлено: 02:02 23.03.2023)
© pixabay.com/That_SohamТрещины землетрясение
Трещины землетрясение - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2023
© pixabay.com/That_Soham
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По данным МЧС, эпицентр подземных толчков находился на территории Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали довольно ощутимые подземные толчки.
По данным центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в 01.07 по ташкентскому времени.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов находился в 217 км от Ташкента на территории Таджикистана.
Сила землетрясения в разных регионах Узбекистана:
Сырдарьинская область: 5 баллов;
Ферганская область: 5 баллов;
Джизакская область: 5 баллов;
Ташкент: 5 баллов;
Наманганская область: 4-5 баллов;
Самаркандская область: 4-5 баллов;
Андижанская область: 4-5 баллов;
Сурхандарьинская область: 4 балла;
Кашкадарьинская область: 4 балла;
Навоийская область: 4 балла;
Бухарская область: 4 балла.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Читайте также: Как активировать на телефоне предупреждения о землетрясениях - инструкция
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