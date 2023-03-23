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Очередное землетрясение в Узбекистане - видео

Очередное землетрясение в Узбекистане - видео

По данным МЧС, эпицентр подземных толчков находился на территории Таджикистана.

2023-03-23T01:30+0500

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происшествия

узбекистан

землетрясение

мчс

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Жители Узбекистана вновь почувствовали довольно ощутимые подземные толчки.По данным центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС, землетрясение произошло в 01.07 по ташкентскому времени.Эпицентр подземных толчков магнитудой 6 баллов находился в 217 км от Ташкента на территории Таджикистана.Сила землетрясения в разных регионах Узбекистана:О пострадавших и разрушениях не сообщается.Читайте также: Как активировать на телефоне предупреждения о землетрясениях - инструкция

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