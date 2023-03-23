https://uz.sputniknews.ru/20230323/rossiyskie-eksperty-vystupili-na-konferentsii-po-digital-marketing-v-tashkente-33136826.html
Российские эксперты выступили на конференции по digital marketing в Ташкенте
Российские эксперты выступили на конференции по digital marketing в Ташкенте
Форум стал первым масштабным событием страны, посвященным вопросам новых возможностей цифрового продвижения брендов.
2023-03-23T09:05+0500
2023-03-23T09:05+0500
2023-03-23T09:32+0500
общество
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Представители российских компаний выступили в качестве спикеров на первой Международной конференции по digital marketing.Среди ведущих спикеров — основатель и CEO компании Media Gate LLP Алексей Котков, основатель бизнес-школы "Вверх" Владимир Маринович, программный директор Optimization Денис Шубенок и другие российские эксперты.Форум стал первым самым масштабным событием страны, посвященным вопросам новых возможностей цифрового продвижения брендов. Всего форум объединил более 20 ведущих спикеров из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и других стран.Организатором выступили Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Маркетинговая ассоциация Узбекистана.Во время двухдневной конференции прошли выступления о том, как создать эффективную цифровую стратегию, какие цифровые инструменты использовать бизнесу, как продвигать свой бренд и продавать в Telegram и на AliBaba, как влиять на эффективность рекламы в интернете и много других интересных тем.В рамках форума прошло награждение победителей Digital Makreting Awards. Бренды, компании и авторов цифрового контента наградили по 11 номинациям.Читайте также: В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности
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ташкент узбекистан digital marketing award награждение конференция спикеры россия
ташкент узбекистан digital marketing award награждение конференция спикеры россия
Российские эксперты выступили на конференции по digital marketing в Ташкенте
09:05 23.03.2023 (обновлено: 09:32 23.03.2023)
Форум стал первым масштабным событием страны, посвященным вопросам новых возможностей цифрового продвижения брендов.
ТАШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Представители российских компаний выступили в качестве спикеров на первой Международной конференции по digital marketing.
Среди ведущих спикеров — основатель и CEO компании Media Gate LLP Алексей Котков, основатель бизнес-школы "Вверх" Владимир Маринович, программный директор Optimization Денис Шубенок и другие российские эксперты.
Форум стал первым самым масштабным событием страны, посвященным вопросам новых возможностей цифрового продвижения брендов. Всего форум объединил более 20 ведущих спикеров из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и других стран.
Организатором выступили Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей и Маркетинговая ассоциация Узбекистана.
Во время двухдневной конференции прошли выступления о том, как создать эффективную цифровую стратегию, какие цифровые инструменты использовать бизнесу, как продвигать свой бренд и продавать в Telegram и на AliBaba, как влиять на эффективность рекламы в интернете и много других интересных тем.
В рамках форума прошло награждение победителей Digital Makreting Awards. Бренды, компании и авторов цифрового контента наградили по 11 номинациям.