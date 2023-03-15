https://uz.sputniknews.ru/20230315/v-uzbekistane-proshla-olimpiada-ko-dnyu-zaschity-prav-potrebiteley--podrobnosti--32903375.html
В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности
В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности
Олимпиада приурочена к 15 марта – всемирному дню прав потребителей.
2023-03-15T09:58+0500
2023-03-15T09:58+0500
2023-03-15T11:05+0500
общество
узбекистан
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потребители
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В республике ко дню защиты прав потребителей прошел конкурс среди студентов высших учебных заведений. Его организовали Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций.На первом этапе более 500 студентов приняли участие в тестировании среди зарегистрировавшихся через электронную платформу olimpiada.edu.uz. Во втором этапе онлайн-олимпиады приняли участие 30 студентов, успешно ответившие на вопросы в области банковского дела и финансов.Победителями стали:Победу в номинации "Самый финансово грамотный потребитель" завоевал студент второго курса Джизакского государственного педагогического университета Шохзод Бегмурадов.Ранее состоялась Международная конференция "Защита прав потребителей: вызовы и решения", а также круглый стол "Борьба со случаями сговора при осуществлении государственных закупок" и учебные семинары для студентов вузов.Читайте также:Улучшится энергоснабжение столицыАктивные аксакалы займутся воспитанием молодежи
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в узбекистане прошла олимпиада ко дню защиты прав потребителей всемирный день защиты потребителей 15 марта какой праздник узбекистан олимпиада для студентов новость новости
в узбекистане прошла олимпиада ко дню защиты прав потребителей всемирный день защиты потребителей 15 марта какой праздник узбекистан олимпиада для студентов новость новости
В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности
09:58 15.03.2023 (обновлено: 11:05 15.03.2023)
Онлайн-олимпиада приурочена к 15 марта — Всемирному дню прав потребителей. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В республике ко дню защиты прав потребителей прошел конкурс среди студентов высших учебных заведений. Его организовали Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций.
На первом этапе более 500 студентов приняли участие в тестировании среди зарегистрировавшихся через электронную платформу olimpiada.edu.uz.
Во втором этапе онлайн-олимпиады приняли участие 30 студентов, успешно ответившие на вопросы в области банковского дела и финансов.
1 место: Хабибуллаев Далербек, Ташкентский государственный юридический университет;
2 место: Холбоев Юсуф, Ташкентский финансовый институт;
3 место: Муродиллаев Темурбек, Ташкентский государственный педагогический университет.
Победу в номинации "Самый финансово грамотный потребитель" завоевал студент второго курса Джизакского государственного педагогического университета Шохзод Бегмурадов.
Ранее состоялась Международная конференция "Защита прав потребителей: вызовы и решения", а также круглый стол "Борьба со случаями сговора при осуществлении государственных закупок" и учебные семинары для студентов вузов.