https://uz.sputniknews.ru/20230315/v-uzbekistane-proshla-olimpiada-ko-dnyu-zaschity-prav-potrebiteley--podrobnosti--32903375.html

В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности

В Узбекистане прошла олимпиада ко Дню защиты прав потребителей — подробности

Олимпиада приурочена к 15 марта – всемирному дню прав потребителей.

2023-03-15T09:58+0500

2023-03-15T09:58+0500

2023-03-15T11:05+0500

общество

узбекистан

олимпиада

потребители

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В республике ко дню защиты прав потребителей прошел конкурс среди студентов высших учебных заведений. Его организовали Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей совместно с министерством высшего образования, науки и инноваций.На первом этапе более 500 студентов приняли участие в тестировании среди зарегистрировавшихся через электронную платформу olimpiada.edu.uz. Во втором этапе онлайн-олимпиады приняли участие 30 студентов, успешно ответившие на вопросы в области банковского дела и финансов.Победителями стали:Победу в номинации "Самый финансово грамотный потребитель" завоевал студент второго курса Джизакского государственного педагогического университета Шохзод Бегмурадов.Ранее состоялась Международная конференция "Защита прав потребителей: вызовы и решения", а также круглый стол "Борьба со случаями сговора при осуществлении государственных закупок" и учебные семинары для студентов вузов.Читайте также:Улучшится энергоснабжение столицыАктивные аксакалы займутся воспитанием молодежи

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Мунаввар Разакова

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