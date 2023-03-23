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Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования
Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования
Узбекистан и Южная Корея планируют обмен студентами и форум ректоров
2023-03-23T16:47+0500
2023-03-23T16:47+0500
2023-03-23T16:47+0500
общество
узбекистан
южная корея
сотрудничество
высшее образование
форум
ректор
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Укрепление двустороннего сотрудничества обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и посол Южной Кореи Ким Хи Санг, сообщает ИА "Дунё".Стороны договорились увеличить межвузовский обмен. Отдельно остановились на предстоящем форуме ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Южной Кореи. Он состоится в конце марта.Также речь шла о профессиональной подготовке молодежи и деятельности филиалов южнокорейских вузов в Узбекистане.Читайте также: Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле
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узбекистан южная корея сотрудничество высшее образование форум ректоры
узбекистан южная корея сотрудничество высшее образование форум ректоры
Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования
Стороны планируют увеличить академическую мобильность, а также провести форум ректоров.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik
. Укрепление двустороннего сотрудничества обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и посол Южной Кореи Ким Хи Санг, сообщает
ИА "Дунё".
Стороны договорились увеличить межвузовский обмен. Отдельно остановились на предстоящем форуме ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Южной Кореи. Он состоится в конце марта.
Также речь шла о профессиональной подготовке молодежи и деятельности филиалов южнокорейских вузов в Узбекистане.