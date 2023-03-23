https://uz.sputniknews.ru/20230323/uzbekistan-koreya-ukrepyat-sotrudnichestvo-sfere-vysshego-obrazovaniya-33158380.html

Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования

Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образования

Узбекистан и Южная Корея планируют обмен студентами и форум ректоров

2023-03-23T16:47+0500

2023-03-23T16:47+0500

2023-03-23T16:47+0500

общество

узбекистан

южная корея

сотрудничество

высшее образование

форум

ректор

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Укрепление двустороннего сотрудничества обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и посол Южной Кореи Ким Хи Санг, сообщает ИА "Дунё".Стороны договорились увеличить межвузовский обмен. Отдельно остановились на предстоящем форуме ректоров высших учебных заведений Узбекистана и Южной Кореи. Он состоится в конце марта.Также речь шла о профессиональной подготовке молодежи и деятельности филиалов южнокорейских вузов в Узбекистане.Читайте также: Туристический потенциал Узбекистана покажут в Сеуле

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