https://uz.sputniknews.ru/20230323/uzbekistan-vetnam-postroyat-zavod-tashoblasti-33150092.html
В Ташкентской области будут выпускать продукты быстрого приготовления
В Ташкентской области будут выпускать продукты быстрого приготовления
Завод в СЭЗ Ангрен построят с участием вьетнамской компании
2023-03-23T13:33+0500
2023-03-23T13:33+0500
2023-03-23T14:39+0500
экономика
узбекистан
вьетнам
сэз
ангрен
завод
проект
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам планируют построить крупный завод по производству продуктов быстрого приготовления, безалкогольных напитков, сушеных овощей и чипсов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.Проект общей стоимостью $125 млн реализуют на территории свободной экономической зоны "Ангрен" в Ташкентской области. В его рамках планируют создать 800 новых рабочих мест.В формате видеоконференцсвязи глава ведомства Лазиз Кудратов и директор компании Mareven Food Holdings (Вьетнам) Нгуен Дуонг обсудили детали проекта.Вьетнамские партнеры рассказали также об организации в Ташкентской области логистического хаба для приема и распределения продукции компании на рынки Узбекистана и стран Центральной Азии.В свою очередь, узбекская сторона выразила готовность содействовать инвестиционным инициативам компании в республике.Читайте также: Стали известны регионы-лидеры Узбекистана по деловой активности
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узбекистан вьетнам сэз ангрен завод проект
узбекистан вьетнам сэз ангрен завод проект
В Ташкентской области будут выпускать продукты быстрого приготовления
13:33 23.03.2023 (обновлено: 14:39 23.03.2023)
На территории СЭЗ "Ангрен" построят крупный завод общей стоимостью $125 млн.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
Узбекистан и Вьетнам планируют построить крупный завод по производству продуктов быстрого приготовления, безалкогольных напитков, сушеных овощей и чипсов, сообщает
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Проект общей стоимостью $125 млн реализуют на территории свободной экономической зоны "Ангрен" в Ташкентской области. В его рамках планируют создать 800 новых рабочих мест.
В формате видеоконференцсвязи глава ведомства Лазиз Кудратов и директор компании Mareven Food Holdings (Вьетнам) Нгуен Дуонг обсудили детали проекта.
Вьетнамские партнеры рассказали также об организации в Ташкентской области логистического хаба для приема и распределения продукции компании на рынки Узбекистана и стран Центральной Азии.
В свою очередь, узбекская сторона выразила готовность содействовать инвестиционным инициативам компании в республике.