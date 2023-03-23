https://uz.sputniknews.ru/20230323/uzbekistan-vetnam-postroyat-zavod-tashoblasti-33150092.html

В Ташкентской области будут выпускать продукты быстрого приготовления

В Ташкентской области будут выпускать продукты быстрого приготовления

Завод в СЭЗ Ангрен построят с участием вьетнамской компании

2023-03-23T13:33+0500

2023-03-23T13:33+0500

2023-03-23T14:39+0500

экономика

узбекистан

вьетнам

сэз

ангрен

завод

проект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/387/16/3871653_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_2573173ec0ccd8ef49aa3705916ed07e.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам планируют построить крупный завод по производству продуктов быстрого приготовления, безалкогольных напитков, сушеных овощей и чипсов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.Проект общей стоимостью $125 млн реализуют на территории свободной экономической зоны "Ангрен" в Ташкентской области. В его рамках планируют создать 800 новых рабочих мест.В формате видеоконференцсвязи глава ведомства Лазиз Кудратов и директор компании Mareven Food Holdings (Вьетнам) Нгуен Дуонг обсудили детали проекта.Вьетнамские партнеры рассказали также об организации в Ташкентской области логистического хаба для приема и распределения продукции компании на рынки Узбекистана и стран Центральной Азии.В свою очередь, узбекская сторона выразила готовность содействовать инвестиционным инициативам компании в республике.Читайте также: Стали известны регионы-лидеры Узбекистана по деловой активности

узбекистан

вьетнам

ангрен

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан вьетнам сэз ангрен завод проект