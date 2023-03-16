https://uz.sputniknews.ru/20230316/region-lider-uzbekistan-delovaya-aktivnost-32965214.html
Стали известны регионы-лидеры Узбекистана по деловой активности
Стали известны регионы-лидеры Узбекистана по деловой активности
Больше всего уплаченных налогов и взятых кредитов в Джизакской области, а лидер по таможенным платежам - Сурхандарьинская область.
2023-03-16T18:20+0500
2023-03-16T18:20+0500
2023-03-16T18:20+0500
экономика
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) рассчитал, какой из регионов Узбекистана в феврале 2023 года был наиболее активным в бизнесе, сообщает ИА "Дунё".Рост налоговых поступлений отметили в Джизакской (39,5%), Ташкентской (25,7%), Навоийской (23,4%), Самаркандской (22,3%), Андижанской (19,4%) областях, Каракалпакстане (21,1%) и Ташкенте (26,9%).Таможенные платежи увеличились на 22,4% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Лидируют по ним Сурхандарьинская (47,3%), Самаркандская (39%), Ташкентская (25,9%), Ферганская (19,2) и Джизакская (16%) области, Каракалпакстан (67,4%) и Ташкент (45%).Рост экспорта наблюдают в Навоийской (129%), Андижанской (46,9%), Сырдарьинской (43,9%), Хорезмской (38%), Кашкадарьинской (10,4%) областях и Ташкенте (3,5%).Активно брали кредиты в январе-феврале в Джизакской (122,6%), Сырдарьинской (50,7%), Хорезмской (45,9%), Кашкадарьинской (38,5%) областях и Ташкенте (74,9%).В феврале также создали 15 404 новых предприятий. Больше всего их зарегистрировали в Самаркандской (1 391), Кашкадарьинской (1 346), Ферганской (1 340), Ташкентской (1 167), Хорезмской (1 059) областях и Ташкенте (3 012).Читайте также:
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бизнес налоги экспорт кредиты предприятие регион джизак самарканд навои каракалпакстан андижан ташкент
бизнес налоги экспорт кредиты предприятие регион джизак самарканд навои каракалпакстан андижан ташкент
Стали известны регионы-лидеры Узбекистана по деловой активности
Больше всего уплаченных налогов и взятых кредитов в Джизакской области, по таможенным платежам лидирует Сурхандарьинская область, а Навоийская область - первая по экспорту товаров.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) рассчитал, какой из регионов Узбекистана в феврале 2023 года был наиболее активным в бизнесе, сообщает
ИА "Дунё".
Рост налоговых поступлений отметили в Джизакской (39,5%), Ташкентской (25,7%), Навоийской (23,4%), Самаркандской (22,3%), Андижанской (19,4%) областях, Каракалпакстане (21,1%) и Ташкенте (26,9%).
Таможенные платежи увеличились на 22,4% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Лидируют по ним Сурхандарьинская (47,3%), Самаркандская (39%), Ташкентская (25,9%), Ферганская (19,2) и Джизакская (16%) области, Каракалпакстан (67,4%) и Ташкент (45%).
Рост экспорта наблюдают в Навоийской (129%), Андижанской (46,9%), Сырдарьинской (43,9%), Хорезмской (38%), Кашкадарьинской (10,4%) областях и Ташкенте (3,5%).
Активно брали кредиты в январе-феврале в Джизакской (122,6%), Сырдарьинской (50,7%), Хорезмской (45,9%), Кашкадарьинской (38,5%) областях и Ташкенте (74,9%).
В феврале также создали 15 404 новых предприятий. Больше всего их зарегистрировали в Самаркандской (1 391), Кашкадарьинской (1 346), Ферганской (1 340), Ташкентской (1 167), Хорезмской (1 059) областях и Ташкенте (3 012).