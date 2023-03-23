https://uz.sputniknews.ru/20230323/v-rossii-predlozhili-stimulirovat-migrantov-za-znanie-russkogo-yazyka-33148027.html

Отличная мотивация: в России предложили поощрять мигрантов за знание языка

Отличная мотивация: в России предложили поощрять мигрантов за знание языка

МВД России предложило скидки на подоходный налог для трудовых мигрантов за знание русского

2023-03-23T11:57+0500

2023-03-23T11:57+0500

2023-03-23T11:57+0500

общество

россия

трудовые мигранты

русский язык

подоходный налог

скидки

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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В России предложили ввести скидки на НДФЛ от 10 до 50% для трудовых мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.В Госдуме за круглым столом по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в России обсудили, как мотивировать мигрантов изучать русский язык.Таким образом, для мигрантов могут ввести скидку на налог на доходы физических лиц в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.Скидки за базовый, средний, высший уровень владения русским, а также для его носителей будут отличаться.При этом их могут и приостановить, если трудовой мигрант совершит административные правонарушения. В их числе хулиганство, призывы к экстремизму или несоблюдение ПДД.Чтобы вернуть скидку, придется "реабилитироваться" путем "добровольного оплачиваемого или безвозмездного участия в общественных работах".Читайте также:Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов

россия

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