https://uz.sputniknews.ru/20230323/v-rossii-predlozhili-stimulirovat-migrantov-za-znanie-russkogo-yazyka-33148027.html
Отличная мотивация: в России предложили поощрять мигрантов за знание языка
Отличная мотивация: в России предложили поощрять мигрантов за знание языка
МВД России предложило скидки на подоходный налог для трудовых мигрантов за знание русского
2023-03-23T11:57+0500
2023-03-23T11:57+0500
2023-03-23T11:57+0500
общество
россия
трудовые мигранты
русский язык
подоходный налог
скидки
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В России предложили ввести скидки на НДФЛ от 10 до 50% для трудовых мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.В Госдуме за круглым столом по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в России обсудили, как мотивировать мигрантов изучать русский язык.Таким образом, для мигрантов могут ввести скидку на налог на доходы физических лиц в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.Скидки за базовый, средний, высший уровень владения русским, а также для его носителей будут отличаться.При этом их могут и приостановить, если трудовой мигрант совершит административные правонарушения. В их числе хулиганство, призывы к экстремизму или несоблюдение ПДД.Чтобы вернуть скидку, придется "реабилитироваться" путем "добровольного оплачиваемого или безвозмездного участия в общественных работах".Читайте также:Россия может продлить срок действия трудового патента для мигрантов — Титов
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россия трудовые мигранты русский язык стимулирование изучение налог скидки
россия трудовые мигранты русский язык стимулирование изучение налог скидки
Отличная мотивация: в России предложили поощрять мигрантов за знание языка
В числе инициатив, которые выдвинули в МВД России — скидка на подоходный налог за хорошее знание русского.
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik.
В России предложили ввести скидки на НДФЛ от 10 до 50% для трудовых мигрантов в зависимости от их уровня владения русским языком. Об этом сообщает
Sputnik Таджикистан со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.
В Госдуме за круглым столом по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в России обсудили, как мотивировать мигрантов изучать русский язык.
"Понижающий коэффициент ежемесячного авансового платежа <...> можно использовать для того, чтобы стимулировать изучение русского языка", — предложила Казакова.
Таким образом, для мигрантов могут ввести скидку на налог на доходы физических лиц в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства.
Скидки за базовый, средний, высший уровень владения русским, а также для его носителей будут отличаться.
При этом их могут и приостановить, если трудовой мигрант совершит административные правонарушения. В их числе хулиганство, призывы к экстремизму или несоблюдение ПДД.
Чтобы вернуть скидку, придется "реабилитироваться" путем "добровольного оплачиваемого или безвозмездного участия в общественных работах".