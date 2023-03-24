https://uz.sputniknews.ru/20230324/duxovnoe-upravlenie-musulman-nazvalo-razmer-ftir-sadaka-33102088.html

Духовное управление мусульман назвало размер фитр садака

Духовное управление мусульман назвало размер фитр садака

Священный месяц Рамазан начнется в Узбекистане 23 марта.

2023-03-24T17:43+0500

2023-03-24T17:43+0500

2023-03-24T18:15+0500

общество

рамазан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана определило размер закят и фитр-садака — пожертвования нуждающимся в священный месяц Рамазан (ураза). По данным управления, размер закят составляет 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота - 35,7 млн. сумов."Тот, кто обладает этой или большей суммой, должен отделить от нее 1/40 часть (2,5%) и отдать в пользу малоимущих как закят", говорится в сообщении ДУМ.Размер фитр-садака:2 килограмма пшеницы — 12 тыс. сумов2 килограмма изюма — 100 тыс. сумов;4 килограмма ячменя — 20 тыс. сумов;4 килограмма фиников — 180 тыс. сумов.Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм исходя из своих возможностей.Напомним, священный месяц Рамазан в этом году начался 23 марта. У нас есть календарь для тех, кто намерен держать пост.

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