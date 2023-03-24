https://uz.sputniknews.ru/20230324/ne-suschestvuet-texnologiy-dlya-predskazaniya-zemletryaseniy--mchs-33174162.html
Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧС
Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧС
В министерстве призвали не верить распространяющимся слухам о скором сильном землетрясении в Узбекистане
2023-03-24T08:04+0500
2023-03-24T08:04+0500
2023-03-24T10:10+0500
общество
мчс
мчс узбекистана
землетрясение
опровержение
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ТАШКЕНТ. 24 мар – Sputnik. На сегодняшний день не существует технологии, позволяющей достоверно спрогнозировать дату и силу землетрясения, напомнили узбекистанцам в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.Пресс-служба МЧС призвала жителей страны не поддаваться панике и не верить распространяющимся в социальных сетях сообщениям о сильном землетрясении, которое якобы должно произойти в ближайшие дни.В пресс-службе также напомнили, что Узбекистан находится в сейсмоактивной зоне, где часто ощущаются подземные толчки, и это норма для региона.Напомним, накануне в республике ощутили серию подземных толчков силой до 5 баллов. О жертвах и разрушениях не сообщается.Читате также: "Тревожный чемоданчик": что в нем должно быть обязательно
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мчс узбекистан сообщения сильное землетрясение прогноз технологии не существует нельзя предсказать
мчс узбекистан сообщения сильное землетрясение прогноз технологии не существует нельзя предсказать
Не существует технологий для предсказания землетрясений — МЧС
08:04 24.03.2023 (обновлено: 10:10 24.03.2023)
В министерстве призвали не верить распространяющимся слухам о скором сильном землетрясении в Узбекистане.
ТАШКЕНТ. 24 мар – Sputnik.
На сегодняшний день не существует технологии, позволяющей достоверно спрогнозировать дату и силу землетрясения, напомнили
узбекистанцам в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.
Пресс-служба МЧС призвала жителей страны не поддаваться панике и не верить распространяющимся в социальных сетях сообщениям о сильном землетрясении, которое якобы должно произойти в ближайшие дни.
"Уважаемые соотечественники, в эти дни в социальных сетях распространяются фэйковые сообщения о землетрясении, которое якобы должно произойти в ближайшие дни. В связи с этим призываем людей не верить подобным ложным публикациям. Ещё раз отметим, что на сегодняшний день ни в одной стране мира не существует технологий, которые могли бы спрогнозировать дату или даже приблизительное время землетрясения", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также напомнили, что Узбекистан находится в сейсмоактивной зоне, где часто ощущаются подземные толчки, и это норма для региона.
Напомним, накануне в республике ощутили серию подземных толчков силой до 5 баллов. О жертвах и разрушениях не сообщается.