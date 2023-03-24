https://uz.sputniknews.ru/20230324/rossiya-predstavit-noveyshie-tehnologiya-medicina-vystavka-tashkent-33182526.html
Россия представит новейшие медтехнологии на выставке в Ташкенте
Россия представит новейшие медтехнологии на выставке в Ташкенте
Российские компании будут участвовать в выставке “Здравоохранение — TIHE” в Ташкенте
2023-03-24T12:13+0500
2023-03-24T12:13+0500
2023-03-24T12:13+0500
общество
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узбекистан
ташкент
выставка
медицинское оборудование
инновации
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Российские компании представят передовое медицинское оборудование и инновационные технологии на выставке “Здравоохранение — TIHE” в Ташкенте. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).Выставка "Здравоохранение — TIHE" пройдет с 13 по 15 апреля в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр".Участники ознакомятся с актуальными новинками и разработками в сфере здравоохранения. Ежегодно выставка объединяет врачей различных специализаций, фармацевтов, производителей лекарственных препаратов и фармоборудования.Читайте также: Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023
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Рамиз Бахтияров
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россия узбекистан ташкент выставка медицинское оборудование инновации
россия узбекистан ташкент выставка медицинское оборудование инновации
Россия представит новейшие медтехнологии на выставке в Ташкенте
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Выставка "Здравоохранение — TIHE" пройдет с 13 по 15 апреля в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр".
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Российские компании представят передовое медицинское оборудование и инновационные технологии на выставке “Здравоохранение — TIHE” в Ташкенте. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).
“Тринадцать компаний под национальным брендом Made in Russia привезут на выставку передовое медицинское оборудование и инновационные технологии, которые уже высоко оценили партнеры из Турции, Европы, стран Азии и Африки. TIHE-2023 поможет компаниям из России и Узбекистана наладить деловые контакты в сфере поставок медицинских технологий и укрепить бизнес-сотрудничество”, — рассказали в пресс-службе РЭЦ.
Выставка "Здравоохранение — TIHE" пройдет с 13 по 15 апреля в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр".
Участники ознакомятся с актуальными новинками и разработками в сфере здравоохранения. Ежегодно выставка объединяет врачей различных специализаций, фармацевтов, производителей лекарственных препаратов и фармоборудования.