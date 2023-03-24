https://uz.sputniknews.ru/20230324/rossiya-predstavit-noveyshie-tehnologiya-medicina-vystavka-tashkent-33182526.html

Россия представит новейшие медтехнологии на выставке в Ташкенте

Россия представит новейшие медтехнологии на выставке в Ташкенте

Российские компании будут участвовать в выставке “Здравоохранение — TIHE” в Ташкенте

2023-03-24T12:13+0500

2023-03-24T12:13+0500

2023-03-24T12:13+0500

общество

россия

узбекистан

ташкент

выставка

медицинское оборудование

инновации

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Российские компании представят передовое медицинское оборудование и инновационные технологии на выставке “Здравоохранение — TIHE” в Ташкенте. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).Выставка "Здравоохранение — TIHE" пройдет с 13 по 15 апреля в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр".Участники ознакомятся с актуальными новинками и разработками в сфере здравоохранения. Ежегодно выставка объединяет врачей различных специализаций, фармацевтов, производителей лекарственных препаратов и фармоборудования.Читайте также: Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023

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