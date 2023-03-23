https://uz.sputniknews.ru/20230323/bolee-40-rossiyskih-kompaniy-primut-uchastie-vystavka-uzfood-2023-33157931.html
Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023
Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023
Выставка пройдет c 28 по 30 марта на главной выставочной площадке страны – столичном "Узэкспоцентре".
2023-03-23T14:43+0500
2023-03-23T14:43+0500
2023-03-23T14:51+0500
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Международной выставке "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood-2023" примут участие более 40 российских компаний.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Iteca Exhibitions.Выставка пройдет c 28 по 30 марта в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр" в Ташкенте. UzFood является главным событием в секторе пищевой промышленности и продуктов питания в Узбекистане. Ежегодно в выставке принимают участие ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы пищевой отрасли со всего мира.Читайте также:
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан россия выставка продукты питания пищевая промышленность производители поставщики
узбекистан россия выставка продукты питания пищевая промышленность производители поставщики
Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023
14:43 23.03.2023 (обновлено: 14:51 23.03.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Выставка пройдет c 28 по 30 марта на главной выставочной площадке страны — столичном "Узэкспоцентре".
ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Международной выставке "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood-2023" примут участие более 40 российских компаний.
Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Iteca Exhibitions.
"Компании Российской Федерации будут представлены коллективными экспозициями Омской, Калининградской, Пензенской областей, Алтайского края и Республики Башкортостан. Ожидается участие 47 компаний из РФ", — рассказали организаторы мероприятия.
Выставка пройдет c 28 по 30 марта в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр" в Ташкенте. UzFood является главным событием в секторе пищевой промышленности и продуктов питания в Узбекистане.
Ежегодно в выставке принимают участие ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы пищевой отрасли со всего мира.