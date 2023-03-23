https://uz.sputniknews.ru/20230323/bolee-40-rossiyskih-kompaniy-primut-uchastie-vystavka-uzfood-2023-33157931.html

Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023

Более 40 российских компаний примут участие в выставке UzFood-2023

Выставка пройдет c 28 по 30 марта на главной выставочной площадке страны – столичном "Узэкспоцентре".

2023-03-23T14:43+0500

2023-03-23T14:43+0500

2023-03-23T14:51+0500

общество

узбекистан

россия

выставка

продукты

пищевая промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/17/33155873_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ec426426bce627e6878c2b19052f352.jpg

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Международной выставке "Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood-2023" примут участие более 40 российских компаний.Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Iteca Exhibitions.Выставка пройдет c 28 по 30 марта в Национальном выставочном комплексе (НВК) "Узэкспоцентр" в Ташкенте. UzFood является главным событием в секторе пищевой промышленности и продуктов питания в Узбекистане. Ежегодно в выставке принимают участие ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы пищевой отрасли со всего мира.Читайте также:

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

узбекистан россия выставка продукты питания пищевая промышленность производители поставщики