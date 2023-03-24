https://uz.sputniknews.ru/20230324/sambisty-uzbekistana-uchastvuyut-mezhdunarodnom-turnire-moskve-33180662.html

Самбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву

Самбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву

Сборная Узбекистана по самбо примет участие в Кубке мира в России

2023-03-24T11:34+0500

2023-03-24T11:34+0500

2023-03-24T11:34+0500

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москва

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сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Члены сборной Узбекистана примут участие в международном турнире "Кубок Основоположникам самбо" в России, сообщает Ассоциация самбо республики.По данным Всероссийской федерации самбо, на него приедут спортсмены из более 10 стран. В их числе Южная Корея, Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Китай, Таджикистан и Марокко.Соревнования пройдут в боевом и спортивном самбо среди мужчин и женщин 24 — 26 марта.Сборная Узбекистана участвует в турнире в следующем составе:Мужчины:Женщины:Боевое самбо:Сегодня пройдет церемония взвешивания. Основные соревнования начнутся завтра, 25 марта.Международный турнир по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева" учредили в 1980 году. С 2022-го он называется "Кубок Основоположникам самбо".Читайте также: Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото

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