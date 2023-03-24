https://uz.sputniknews.ru/20230324/sambisty-uzbekistana-uchastvuyut-mezhdunarodnom-turnire-moskve-33180662.html
Самбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву
Самбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву
Сборная Узбекистана по самбо примет участие в Кубке мира в России
2023-03-24T11:34+0500
2023-03-24T11:34+0500
2023-03-24T11:34+0500
спорт
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москва
турнир
самбо
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Члены сборной Узбекистана примут участие в международном турнире "Кубок Основоположникам самбо" в России, сообщает Ассоциация самбо республики.По данным Всероссийской федерации самбо, на него приедут спортсмены из более 10 стран. В их числе Южная Корея, Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Китай, Таджикистан и Марокко.Соревнования пройдут в боевом и спортивном самбо среди мужчин и женщин 24 — 26 марта.Сборная Узбекистана участвует в турнире в следующем составе:Мужчины:Женщины:Боевое самбо:Сегодня пройдет церемония взвешивания. Основные соревнования начнутся завтра, 25 марта.Международный турнир по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева" учредили в 1980 году. С 2022-го он называется "Кубок Основоположникам самбо".Читайте также: Футболисты Узбекистана победили команду Того — фото
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узбекистан сборная команда самбо турнир россия москва
узбекистан сборная команда самбо турнир россия москва
Самбисты Узбекистана отправились на международный турнир в Москву
Соревнования пройдут в боевом и спортивном самбо среди спортсменов из более 10 стран.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik
. Члены сборной Узбекистана примут участие в международном турнире "Кубок Основоположникам самбо" в России, сообщает
Ассоциация самбо республики.
По данным
Всероссийской федерации самбо, на него приедут спортсмены из более 10 стран. В их числе Южная Корея, Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Китай, Таджикистан и Марокко.
Соревнования пройдут в боевом и спортивном самбо среди мужчин и женщин 24 — 26 марта.
Сборная Узбекистана участвует в турнире в следующем составе:
Фарогат Нурмаматова — 54 кг
Ибодатхан Агажонова — 59 кг
Мухлиса Кадырбергенова — 65 кг
Мадина Салохиддинова — 80 кг
Лутфилла Сайдаматов — 58 кг
Сегодня пройдет церемония взвешивания. Основные соревнования начнутся завтра, 25 марта.
Международный турнир по самбо "Мемориал Анатолия Харлампиева" учредили в 1980 году. С 2022-го он называется "Кубок Основоположникам самбо".