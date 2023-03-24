https://uz.sputniknews.ru/20230324/sistema-dobrovolnoy-uplaty-shtrafa-stanet-prosche-33174290.html

Система добровольной уплаты штрафа станет проще

Система добровольной уплаты штрафа станет проще

При уплате административных штрафов в течение 15 дней применяется 50-процентная скидка.

2023-03-24T09:07+0500

2023-03-24T09:07+0500

2023-03-24T10:17+0500

общество

узбекистан

штраф

постановление

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане система добровольной уплаты штрафа по административным нарушениям станет проще. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщил Минюст.С 1 мая в случае добровольной уплаты правонарушителем 50% штрафа в течение 15 дней либо 70% штрафа в течение 30 дней, оставшуюся часть штрафа он может не уплачивать.Такой порядок теперь будет действовать в отношении штрафов, наложенных на основании судебных решений.С 1 сентября 2023 года информация об истечении срока судимости или снятии судимости будет появляться автоматически в режиме онлайн в единой информационной системе министерства внутренних дел "Тезкор маълумотлар".Гражданин сможет получить справку об этом бесплатно в автоматическом режиме не позднее следующего дня после даты истечения срока судимости или снятия судимости в своем личном кабинете на Едином портале государственных информационных услуг.Читайте также: На проекты по производству плодоовощной продукции выделили $323 млн

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