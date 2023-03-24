https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-4-rayonax-stolitsy-net-gaza--podrobnosti--33184095.html
В 4-х районах столицы нет газа — подробности
В 4-х районах столицы нет газа — подробности
Газ отключили до вечера сегодняшнего дня.
2023-03-24T12:19+0500
2023-03-24T12:19+0500
2023-03-24T13:06+0500
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня в четырех районах Ташкента временно отключили газ, передает Минэнерго.Ограничения будут действовать в Юнусабадском районе до 18.00, в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Бектемирском районах до 17.00.По данным ведомства, причиной отключения газоснабжения стала установка газового счетчика на улице Ахрорабад.Читайте также:Малоимущим узбекистанцам вернут НДС от покупок мяса
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в ташкенте отключили газ в 4 районах столицы нет газа почему отключили газ когда включат газ ташкент узбекистан новости новость
в ташкенте отключили газ в 4 районах столицы нет газа почему отключили газ когда включат газ ташкент узбекистан новости новость
В 4-х районах столицы нет газа — подробности
12:19 24.03.2023 (обновлено: 13:06 24.03.2023)
Газа не будет до вечера в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Бектемирском районах.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Сегодня в четырех районах Ташкента временно отключили газ, передает Минэнерго
.
Ограничения будут действовать в Юнусабадском районе до 18.00, в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Бектемирском районах до 17.00.
По данным ведомства, причиной отключения газоснабжения стала установка газового счетчика на улице Ахрорабад.