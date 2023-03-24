https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-4-rayonax-stolitsy-net-gaza--podrobnosti--33184095.html

В 4-х районах столицы нет газа — подробности

В 4-х районах столицы нет газа — подробности

Газ отключили до вечера сегодняшнего дня.

2023-03-24T12:19+0500

2023-03-24T12:19+0500

2023-03-24T13:06+0500

общество

узбекистан

ташкент

газ

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Сегодня в четырех районах Ташкента временно отключили газ, передает Минэнерго.Ограничения будут действовать в Юнусабадском районе до 18.00, в Мирзо-Улугбекском, Яшнабадском и Бектемирском районах до 17.00.По данным ведомства, причиной отключения газоснабжения стала установка газового счетчика на улице Ахрорабад.Читайте также:Малоимущим узбекистанцам вернут НДС от покупок мяса

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