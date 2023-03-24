https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-samarkande-proydet-rossiysko-uzbekskiy-forum-po-zdravooxraneniyu--33187186.html
В Самарканде пройдет российско-узбекский форум по здравоохранению
В Самарканде пройдет российско-узбекский форум по здравоохранению
Мероприятие планируют провести уже в июне этого года в Самарканде.
2023-03-24T13:40+0500
2023-03-24T13:40+0500
2023-03-24T14:35+0500
политика
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан планируют провести совместный форум по здравоохранению. Это стало известно на форуме "Здоровое общество", проходящем в Санкт-Петербурге.Мероприятие планируют провести в июне этого года на территории Узбекистана — в Самарканде.Напомним, в Санкт-Петербурге с 23 по 24 марта проходит форум "Здоровое общество", в котором принимают участие страны СНГ.Читайте также:Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге
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в самарканде пройдет российско узбекский форум по здравоохранению директор республиканского специализированного научно практического центра педиатрии дилором ахмедова россия узбекистан сотрудничество медицина здравоохранение
в самарканде пройдет российско узбекский форум по здравоохранению директор республиканского специализированного научно практического центра педиатрии дилором ахмедова россия узбекистан сотрудничество медицина здравоохранение
В Самарканде пройдет российско-узбекский форум по здравоохранению
13:40 24.03.2023 (обновлено: 14:35 24.03.2023)
Мероприятие планируют провести уже в июне этого года в Самарканде. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан планируют провести совместный форум по здравоохранению. Это стало известно на форуме "Здоровое общество", проходящем в Санкт-Петербурге.
"Это, конечно, будет значительным событием по дальнейшему расширению сотрудничества между всеми направлениями системы здравоохранения двух стран", — рассказала директор Республиканского специализированного научно-практического центра педиатрии Дилором Ахмедова.
Мероприятие планируют провести в июне этого года на территории Узбекистана — в Самарканде.
Напомним, в Санкт-Петербурге с 23 по 24 марта проходит форум "Здоровое общество", в котором принимают участие страны СНГ.