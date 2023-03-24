https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-samarkande-proydet-rossiysko-uzbekskiy-forum-po-zdravooxraneniyu--33187186.html

В Самарканде пройдет российско-узбекский форум по здравоохранению

В Самарканде пройдет российско-узбекский форум по здравоохранению

Мероприятие планируют провести уже в июне этого года в Самарканде.

2023-03-24T13:40+0500

2023-03-24T13:40+0500

2023-03-24T14:35+0500

политика

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Россия и Узбекистан планируют провести совместный форум по здравоохранению. Это стало известно на форуме "Здоровое общество", проходящем в Санкт-Петербурге.Мероприятие планируют провести в июне этого года на территории Узбекистана — в Самарканде.Напомним, в Санкт-Петербурге с 23 по 24 марта проходит форум "Здоровое общество", в котором принимают участие страны СНГ.Читайте также:Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге

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в самарканде пройдет российско узбекский форум по здравоохранению директор республиканского специализированного научно практического центра педиатрии дилором ахмедова россия узбекистан сотрудничество медицина здравоохранение