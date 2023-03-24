https://uz.sputniknews.ru/20230324/delegaciya-uzbekistana-uchastvuet-forume-zdorovoe-obschestvo-33181164.html
Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге
Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге
Высшие учебные заведения и медицинские центры по подготовке медкадров России и Узбекистана расширяют сотрудничество
2023-03-24T11:40+0500
2023-03-24T11:40+0500
2023-03-24T12:09+0500
общество
узбекистан
россия
форум
вузы
образование
высшее образование
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым участвует в форуме "Здоровое общество", который проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 24 марта, сообщает Минздрав.Узбекская сторона встретилась также с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым. Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения.Медицинские кадры в Узбекистане готовят в партнерстве с вузами 22 стран. Один из них — Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).Так, между СПбГПМУ и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром педиатрии Узбекистана расширят сотрудничество по подготовке и повышению квалификации кадров.В настоящее время в этом питерском вузе обучают около 300 узбекистанских студентов.Кроме того, стороны рассматривают реализацию совместной программы обучения в клинической ординатуре между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром онкологии и радиологии Узбекистана и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава РФ.Читайте также:Узбекистан и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере высшего образованияВ Ташкенте появится медцентр по узкопрофильным направлениям
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узбекистан россия образование вузы сотрудничество студенты форум подготовка кадров здравоохранение
узбекистан россия образование вузы сотрудничество студенты форум подготовка кадров здравоохранение
Делегация Узбекистана участвует в форуме "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге
11:40 24.03.2023 (обновлено: 12:09 24.03.2023)
Высшие учебные заведения и медицинские центры по подготовке медкадров России и Узбекистана расширяют сотрудничество.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Амрилло Иноятовым участвует в форуме "Здоровое общество", который проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 24 марта, сообщает
Минздрав.
Узбекская сторона встретилась также с вице-губернатором Санкт-Петербурга Олегом Эргашевым. Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения.
Медицинские кадры в Узбекистане готовят в партнерстве с вузами 22 стран. Один из них — Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ).
Так, между СПбГПМУ и Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром педиатрии Узбекистана расширят сотрудничество по подготовке и повышению квалификации кадров.
В настоящее время в этом питерском вузе обучают около 300 узбекистанских студентов.
Кроме того, стороны рассматривают реализацию совместной программы обучения в клинической ординатуре между Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром онкологии и радиологии Узбекистана и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Минздрава РФ.