https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-uzbekistane-stala-izvestna-stoimost-zhilya-ego-arendy-fevrale-33202641.html

В Узбекистане снизилась стоимость жилья - ЦЭИР

В Узбекистане снизилась стоимость жилья - ЦЭИР

Купля-продажа жилья росла, а его аренда в большинстве районов столицы в феврале снижалась

2023-03-24T19:13+0500

2023-03-24T19:13+0500

2023-03-24T19:23+0500

экономика

узбекистан

ташкент

аренда

недвижимость

жилье

рынок

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) изучил изменения, которые произошли на рынке недвижимости Узбекистана в феврале 2023 года.Второй месяц подряд растет купля-продажа жилья: если в январе зарегистрировали 18 тыс. сделок, то в феврале их количество увеличилось до 22,5 тыс., рост составил 24%, сообщает ЦЭИР.Лидеры по темпам роста: Навоийская – на 63%, Самаркандская – 52% и Сырдарьинская области – 30%.Продажи жилья выросли на 2,6% по сравнению с февралем 2022 года.А вот цены на аренду жилья в большинстве районов столицы показали снижение. Так, ее средняя стоимость в Ташкенте составила $9,86 за 1 кв. м. Спад на 2,3% к январю этого года.Между тем, наиболее высокая стоимость аренды отмечена в Шайхантахурском ($13,3), Яккасарайском ($12) и Мирабадском ($12) районах.Относительно низкие цены на аренду – в Учтепинском ($7,7), Сергелийском ($6,8) и Бектемирском ($6,6) районах столицы.При этом, средняя стоимость аренды в Ташкенте увеличилась на 19,9% к аналогичному периоду 2022 года.Что касается вторичного рынка недвижимости, то здесь средняя стоимость жилья за 1 кв. м за месяц выросла на 4,5%, с февраля 2022-го рост составил 23,1%.С начала года подорожало жилье в Навоийской – 32,7%, Ферганской областях – 31,5% и Ташкенте – 31,5%.В столице рост цен в феврале составил 3,8% за месяц. Лидеры по этому показателю Чиланзарский – 9,6%, Сергелийский – 6,2% и Алмазарский районы – 4,9%.По сравнению с февралем 2022-го средние цены на жилье в Ташкенте увеличились на 31,5%.Читайте также:Стали известны регионы-лидеры Узбекистана по деловой активности

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