https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-uzbekistane-usilili-nakazanie-za-nasilie-otnoshenii-zhenschin-detey-33178559.html

Обижать женщин равносильно преступлению: в законодательство Узбекистана внесли поправки

Обижать женщин равносильно преступлению: в законодательство Узбекистана внесли поправки

Депутаты приняли закон для надежной защиты прав женщин и детей

2023-03-24T10:32+0500

2023-03-24T10:32+0500

2023-03-24T10:32+0500

общество

узбекистан

законодательная палата олий мажлиса

новый закон

защита женщин

права женщин

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Депутаты приняли и отправили в Сенат закон, который вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.Цель — надежно защитить права, свободы и законные интересы женщин и детей. Документ предусматривает поправки в Уголовном кодексе и Кодексе об административной ответственности.В числе нововведений — административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. При этом обидчик ответит по всей строгости закона как за физическое, так и за экономическое и психическое насилие в отношении женщин и детей.Кроме того, установили уголовную ответственность за разглашение сведений о частной жизни человека, которые унижают его честь и достоинство.Невыполнение обязательств по назначению опекуна или спонсора своим несовершеннолетним детям также отнесли к уголовным преступлениям.Для тех же, кто уклоняется от уплаты алиментов, ввели новую меру — обязательное привлечение к оплачиваемым общественным работам.Читайте также: На какие льготы могут рассчитывать женщины — Минюст

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