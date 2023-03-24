https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-uzbekistane-usilili-nakazanie-za-nasilie-otnoshenii-zhenschin-detey-33178559.html
Обижать женщин равносильно преступлению: в законодательство Узбекистана внесли поправки
Обижать женщин равносильно преступлению: в законодательство Узбекистана внесли поправки
Депутаты приняли закон для надежной защиты прав женщин и детей
2023-03-24T10:32+0500
2023-03-24T10:32+0500
2023-03-24T10:32+0500
общество
узбекистан
законодательная палата олий мажлиса
новый закон
защита женщин
права женщин
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Депутаты приняли и отправили в Сенат закон, который вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, сообщает пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.Цель — надежно защитить права, свободы и законные интересы женщин и детей. Документ предусматривает поправки в Уголовном кодексе и Кодексе об административной ответственности.В числе нововведений — административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. При этом обидчик ответит по всей строгости закона как за физическое, так и за экономическое и психическое насилие в отношении женщин и детей.Кроме того, установили уголовную ответственность за разглашение сведений о частной жизни человека, которые унижают его честь и достоинство.Невыполнение обязательств по назначению опекуна или спонсора своим несовершеннолетним детям также отнесли к уголовным преступлениям.Для тех же, кто уклоняется от уплаты алиментов, ввели новую меру — обязательное привлечение к оплачиваемым общественным работам.Читайте также: На какие льготы могут рассчитывать женщины — Минюст
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узбекистан законодательная палата олий мажлис депутаты закон защита женщины дети
узбекистан законодательная палата олий мажлис депутаты закон защита женщины дети
Обижать женщин равносильно преступлению: в законодательство Узбекистана внесли поправки
Домашнее насилие перевели в разряд уголовных преступлений, ужесточили наказание за экономическое и психологическое насилие, а также за насилие в отношении несовершеннолетних.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik.
Депутаты приняли и отправили в Сенат закон, который вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты, сообщает
пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Цель — надежно защитить права, свободы и законные интересы женщин и детей. Документ предусматривает поправки в Уголовном кодексе и Кодексе об административной ответственности.
В числе нововведений — административная и уголовная ответственность за бытовое насилие. При этом обидчик ответит по всей строгости закона как за физическое, так и за экономическое и психическое насилие в отношении женщин и детей.
Кроме того, установили уголовную ответственность за разглашение сведений о частной жизни человека, которые унижают его честь и достоинство.
Невыполнение обязательств по назначению опекуна или спонсора своим несовершеннолетним детям также отнесли к уголовным преступлениям.
Для тех же, кто уклоняется от уплаты алиментов, ввели новую меру — обязательное привлечение к оплачиваемым общественным работам.