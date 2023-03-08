На какие льготы могут рассчитывать женщины – Минюст
© Sputnik / Дильшода РахматоваУчастники Международного фестиваля цветов в Намангане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Кредиты для налаживания бизнеса, оплата обучения, дополнительный отпуск и многое другое. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Международный женский день Министерство юстиций напомнило, какие льготы полагаются женщинам.
Согласно законодательству республики, женщины могут рассчитывать на следующее:
Кредиты до 33 млн сумов для налаживания бизнеса;
Рекомендации при поступлении в вузы для женщин из малообеспеченных или социально незащищенных семей;
Специальные кредиты для включенных в "Женскую тетрадь";
Работающим мама полагается перерыв на кормление ребенка;
Государство оплачивает обучение профессиям;
Детей, чьи мамы входят в "Женскую тетрадь", принимают в детские сады по льготному списку;
Первоначальный испытательный срок не распространяется на беременных и/или имеющих ребенка в возрасте до 3 лет женщин;
Женщины, включенные в "Женскую тетрадь", имеют право на бесплатное лечение при тяжёлых заболеваниях;
Некоторые женщины могут выйти на пенсию раньше положенного срока – в 53 года;
Матерям, имеющим ребенка до 12 лет, предоставляют дополнительный отпуск;
Женщины с детьми до 2 лет могут рассчитывать на более легкую работу.
Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.
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