Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230308/na-kakie-lgoty-mogut-rasschityvat-jenschiny--minyust--32735680.html
На какие льготы могут рассчитывать женщины – Минюст
На какие льготы могут рассчитывать женщины – Минюст
Оплата обучения, дополнительный отпуск и многое другое.
2023-03-08T20:21+0500
2023-03-08T20:21+0500
общество
министерство юстиции узбекистана
льготы
женщины
узбекистанцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18865380_0:211:1300:942_1920x0_80_0_0_1cf7924cc6c57741f8261c29a2161092.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Международный женский день Министерство юстиций напомнило, какие льготы полагаются женщинам.Согласно законодательству республики, женщины могут рассчитывать на следующее:Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.Читайте также:Минцифры запустило конкурс стипендий для студентовПраздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/17/18865380_0:89:1300:1064_1920x0_80_0_0_7787ca0acd73ffff0b21adca28638500.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
на какие льготы могут рассчитывать женщины минюст рассказал о льготах для женщин женщине в узбекистане узбечки узбекистанки льготы жизнь в узбекистане мамы в узбекистане права женщин 8 марта международный женский день новости новость
на какие льготы могут рассчитывать женщины минюст рассказал о льготах для женщин женщине в узбекистане узбечки узбекистанки льготы жизнь в узбекистане мамы в узбекистане права женщин 8 марта международный женский день новости новость

На какие льготы могут рассчитывать женщины – Минюст

20:21 08.03.2023
© Sputnik / Дильшода РахматоваУчастники Международного фестиваля цветов в Намангане
Участники Международного фестиваля цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2023
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Подписаться на
НовостиTelegram
Кредиты для налаживания бизнеса, оплата обучения, дополнительный отпуск и многое другое. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Международный женский день Министерство юстиций напомнило, какие льготы полагаются женщинам.
Согласно законодательству республики, женщины могут рассчитывать на следующее:
Кредиты до 33 млн сумов для налаживания бизнеса;
Рекомендации при поступлении в вузы для женщин из малообеспеченных или социально незащищенных семей;
Специальные кредиты для включенных в "Женскую тетрадь";
Работающим мама полагается перерыв на кормление ребенка;
Государство оплачивает обучение профессиям;
Детей, чьи мамы входят в "Женскую тетрадь", принимают в детские сады по льготному списку;
Первоначальный испытательный срок не распространяется на беременных и/или имеющих ребенка в возрасте до 3 лет женщин;
Женщины, включенные в "Женскую тетрадь", имеют право на бесплатное лечение при тяжёлых заболеваниях;
Некоторые женщины могут выйти на пенсию раньше положенного срока – в 53 года;
Матерям, имеющим ребенка до 12 лет, предоставляют дополнительный отпуск;
Женщины с детьми до 2 лет могут рассчитывать на более легкую работу.
Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.
Читайте также:
Минцифры запустило конкурс стипендий для студентов
Праздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0