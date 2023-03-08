https://uz.sputniknews.ru/20230308/na-kakie-lgoty-mogut-rasschityvat-jenschiny--minyust--32735680.html

На какие льготы могут рассчитывать женщины – Минюст

На какие льготы могут рассчитывать женщины – Минюст

Оплата обучения, дополнительный отпуск и многое другое.

2023-03-08T20:21+0500

2023-03-08T20:21+0500

2023-03-08T20:21+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

льготы

женщины

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. В Международный женский день Министерство юстиций напомнило, какие льготы полагаются женщинам.Согласно законодательству республики, женщины могут рассчитывать на следующее:Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.Читайте также:Минцифры запустило конкурс стипендий для студентовПраздник для всех: в столичной колонии прошел концерт к 8 марта – видео

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