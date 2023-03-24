https://uz.sputniknews.ru/20230324/v-uzbekistane-vyyti-po-udo-budet-slozhnee-33190193.html

В Узбекистане выход по УДО усложнили

В Узбекистане выход по УДО усложнили

Новый закон ужесточает требования освобождения по УДО

2023-03-24T15:50+0500

2023-03-24T15:50+0500

2023-03-24T15:50+0500

общество

узбекистан

новый закон

уголовный кодекс

поправки

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон, который предусматривает поправки в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы.Теперь осужденные за тяжкие преступления могут выйти на свободу условно-досрочно только после отбытия 67% срока, а не 50%, как раньше.За особо тяжкое преступление освободиться по УДО получится после отбытия 75% срока вместо 67%.Кроме того, нарушителей дисциплины в местах лишения свободы могут лишить очередного свидания.Также в документе говорится, что наказание за тяжкое преступление можно будет заменить на более легкое только в том случае, если заключенный отбыл уже как минимум половину срока.При этом наказание за особо тяжкое преступление смягчат, если заключенный отбыл уже 67% необходимого времени. Читайте также: Обижать женщин равносильно преступлению: в законодательство Узбекистана внесли поправки

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