https://uz.sputniknews.ru/20230325/arheologi-nashli-statuyu-faraona-egipte-33211370.html
В Египте археологи нашли статую фараона
В Египте археологи нашли статую фараона
В Египте археологи нашли статую фараона Рамзеса II
2023-03-25T10:23+0500
2023-03-25T10:23+0500
2023-03-25T10:25+0500
культура
египет
археологические раскопки
скульптура
артефакты
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Команда археологов при проведении исследований в древнем городе Гелиополе недалеко от Каира обнаружила ранее неизвестные артефакты, сообщает РИА Новости.Статуи нескольких фараонов нашли в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя. Среди них скульптура могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1 279 — 1 213 годы до н. э.). Он и основал этот храм.Три другие статуи изображают Рамсеса IX (1 126 — 1 108 годы до н.э.), Хоремхеба (1 323 — 1 295 годы до н. э.) и Псамметиха II (595 — 589 годы до н. э.). Личность еще одной скульптуры предстоит установить. По предварительным оценкам экспертов возраст этой статуи — около четырех тысяч лет.Храмы Солнца посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ. Чтобы прославиться, они устанавливали свои статуи в храмах рядом со статуями богов.Читайте также: Древние росписи могут открыть тайны Ахсикента – фото
египет
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египет скульптура археологические раскопки статуя фараон
египет скульптура археологические раскопки статуя фараон
В Египте археологи нашли статую фараона
10:23 25.03.2023 (обновлено: 10:25 25.03.2023)
В числе любопытных находок в Храме Солнца — скульптура могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II .
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik
. Команда археологов при проведении исследований в древнем городе Гелиополе недалеко от Каира обнаружила ранее неизвестные артефакты, сообщает
РИА Новости.
Статуи нескольких фараонов нашли в ходе раскопок в Храме Солнца Матарийя. Среди них скульптура могущественного правителя Древнего Египта Рамсеса II (1 279 — 1 213 годы до н. э.). Он и основал этот храм.
Три другие статуи изображают Рамсеса IX (1 126 — 1 108 годы до н.э.), Хоремхеба (1 323 — 1 295 годы до н. э.) и Псамметиха II (595 — 589 годы до н. э.). Личность еще одной скульптуры предстоит установить. По предварительным оценкам экспертов возраст этой статуи — около четырех тысяч лет.
Храмы Солнца посвящали богу Ра. Фараоны считались его земным воплощением и отвечали за содержание святилищ. Чтобы прославиться, они устанавливали свои статуи в храмах рядом со статуями богов.