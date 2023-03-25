https://uz.sputniknews.ru/20230325/izmenilsya-poryadok-nachisleniya-posobiy-detyam-do-18-let-s-invalidnostyu-33209857.html
Изменился порядок начисления пособий детям до 18 лет с инвалидностью
Изменился порядок начисления пособий детям до 18 лет с инвалидностью
Для назначения пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту необходимо обращаться в центры государственных услуг или ЕПИГУ
2023-03-25T10:08+0500
2023-03-25T10:08+0500
2023-03-25T10:13+0500
общество
узбекистан
социальные пособия
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство утвердило порядок назначения и выплаты пособий отдельным категориям лиц, нуждающимся в социальной защите.При этом пособие детям до 18 лет с инвалидностью, а также пособие по уходу за ними Пенсионный фонд назначает в "проактивной" форме – то есть без заявлений, на основании сведений, поступающих в госорган из внешних источников.К категориям лиц, нуждающихся в социальной защите, относятся:Для назначения пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту необходимо обращаться в центры государственных услуг или ЕПИГУ (my.gov.uz). В течение 5 минут после получения информации заявитель сможет получить информацию о том, когда и где получать пособие в случае его назначения.Пособие можно получить по выбору либо через банки на депозитный счет, либо через организации, выдающие пенсии.При переезде получателя пособия в другой район (город) на постоянное место жительства на территории Узбекистана пособие продолжат выплачивать по новому месту жительства.Читайте также: Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащих
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узбекистан порядок назначения пособий пенсий по инвалидности епигу
узбекистан порядок назначения пособий пенсий по инвалидности епигу
Изменился порядок начисления пособий детям до 18 лет с инвалидностью
10:08 25.03.2023 (обновлено: 10:13 25.03.2023)
Для назначения пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту необходимо обращаться в центры государственных услуг или ЕПИГУ
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik.
Правительство утвердило порядок
назначения и выплаты пособий отдельным категориям лиц, нуждающимся в социальной защите.
При этом пособие детям до 18 лет с инвалидностью, а также пособие по уходу за ними Пенсионный фонд назначает в "проактивной" форме – то есть без заявлений, на основании сведений, поступающих в госорган из внешних источников.
К категориям лиц, нуждающихся в социальной защите, относятся:
дети до 18 лет с инвалидностью;
законные представители, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
лица с инвалидностью I и II групп, не имеющие необходимого стажа работы для назначения государственной пенсии;
нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего лица, не имеющие права на получение пенсии;
лица пожилого возраста, не имеющие необходимого стажа работы для назначения пенсии, а также матери, имеющие ребенка с инвалидностью с детства.
Для назначения пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту необходимо обращаться в центры государственных услуг или ЕПИГУ (my.gov.uz). В течение 5 минут после получения информации заявитель сможет получить информацию о том, когда и где получать пособие в случае его назначения.
Пособие можно получить по выбору либо через банки на депозитный счет, либо через организации, выдающие пенсии.
При переезде получателя пособия в другой район (город) на постоянное место жительства на территории Узбекистана пособие продолжат выплачивать по новому месту жительства.