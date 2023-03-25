https://uz.sputniknews.ru/20230325/izmenilsya-poryadok-nachisleniya-posobiy-detyam-do-18-let-s-invalidnostyu-33209857.html

Изменился порядок начисления пособий детям до 18 лет с инвалидностью

Изменился порядок начисления пособий детям до 18 лет с инвалидностью

Для назначения пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту необходимо обращаться в центры государственных услуг или ЕПИГУ

2023-03-25T10:08+0500

2023-03-25T10:08+0500

2023-03-25T10:13+0500

общество

узбекистан

социальные пособия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/05/24363531_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2625911496176462ca1edbe4d89276dc.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Правительство утвердило порядок назначения и выплаты пособий отдельным категориям лиц, нуждающимся в социальной защите.При этом пособие детям до 18 лет с инвалидностью, а также пособие по уходу за ними Пенсионный фонд назначает в "проактивной" форме – то есть без заявлений, на основании сведений, поступающих в госорган из внешних источников.К категориям лиц, нуждающихся в социальной защите, относятся:Для назначения пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту необходимо обращаться в центры государственных услуг или ЕПИГУ (my.gov.uz). В течение 5 минут после получения информации заявитель сможет получить информацию о том, когда и где получать пособие в случае его назначения.Пособие можно получить по выбору либо через банки на депозитный счет, либо через организации, выдающие пенсии.При переезде получателя пособия в другой район (город) на постоянное место жительства на территории Узбекистана пособие продолжат выплачивать по новому месту жительства.Читайте также: Узбекистан усилит поддержку семей погибших военнослужащих

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан порядок назначения пособий пенсий по инвалидности епигу