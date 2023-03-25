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Как засоление почвы влияет на урожайность – эксперт
Как засоление почвы влияет на урожайность – эксперт
Засоленность почв негативно влияет на урожайность
2023-03-25T18:03+0500
2023-03-25T18:04+0500
общество
земля
урожай
мнение эксперта
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Уровень засоления земли влияет на урожайность, рассказал корреспонденту Sputnik эксперт Санкт-Петербургского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Антон Лавришев.Сейчас в Узбекистане для сельского хозяйства используют 4,5 млн га земель. Из них три четверти – орошаемые земли. Остальная часть состоит из болот, солончаков, суглинистых и глинистых земель.Чтобы снизить уровень засоления почвы нужно промывать земельные участки, увлажнять их подземными водами, а также поливать внутрипочвенным и капельным способами.В качестве минеральных подкормок для земли можно использовать аммофос, диаммофос, азотные, фосфорные, калийные и сульфатные удобрения.Читайте также:Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках
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как засоление почвы влияет на урожайность засоление почвы причины как бороться как исправить причины маленького урожая причины неурожайности огород как правильно сажать овощи сельское хозяйство узбекистан почва какая хорошая плодовитая как различить

Как засоление почвы влияет на урожайность – эксперт

18:03 25.03.2023 (обновлено: 18:04 25.03.2023)
© pexels.com/ Karolina GrabowskaРуки почва земля
Руки почва земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2023
© pexels.com/ Karolina Grabowska
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По словам российского эксперта, засоленность почв негативно влияет на урожайность. Почему – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Уровень засоления земли влияет на урожайность, рассказал корреспонденту Sputnik эксперт Санкт-Петербургского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Антон Лавришев.
"На состояние сельского хозяйства влияет в основном 2 фактора: технический и климатический. К техническим факторам относят увлажнение, засоление и состояние почвы, а к климатическим – температуру воздуха, ветер и дождь”, – уточнил эксперт.
Сейчас в Узбекистане для сельского хозяйства используют 4,5 млн га земель. Из них три четверти – орошаемые земли. Остальная часть состоит из болот, солончаков, суглинистых и глинистых земель.

"В результате засоления почвы урожайность снижается до 10-17%. Земли на территории Бухары, Хорезма и Каракалпакстана сильно засолены. Такая почва считается непригодной для сельскохозяйственного использования. Земли Самарканда, Ташкента и Ферганы слабозасолены, там урожайность намного выше", – объяснил Лавришев.

Чтобы снизить уровень засоления почвы нужно промывать земельные участки, увлажнять их подземными водами, а также поливать внутрипочвенным и капельным способами.

“Согласно исследованиям, из 4 млн га земель 720 тыс. га подвержены эрозии. В результате чего снижается урожайность. Для устранения этого необходимо провести биохимические исследования, проверить качество земли в агрохимических лабораториях и дифференцированно использовать минеральные удобрения”, – добавил специалист.

В качестве минеральных подкормок для земли можно использовать аммофос, диаммофос, азотные, фосфорные, калийные и сульфатные удобрения.
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Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках
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