https://uz.sputniknews.ru/20230325/kak-zasolenie-pochvy-vliyaet-na-urojaynost--ekspert-33223956.html

Как засоление почвы влияет на урожайность – эксперт

Как засоление почвы влияет на урожайность – эксперт

Засоленность почв негативно влияет на урожайность

2023-03-25T18:03+0500

2023-03-25T18:03+0500

2023-03-25T18:04+0500

общество

земля

урожай

мнение эксперта

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0f/22748214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c70f851a3a1af96c3e1dd83594174bbc.jpg

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Уровень засоления земли влияет на урожайность, рассказал корреспонденту Sputnik эксперт Санкт-Петербургского аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук Антон Лавришев.Сейчас в Узбекистане для сельского хозяйства используют 4,5 млн га земель. Из них три четверти – орошаемые земли. Остальная часть состоит из болот, солончаков, суглинистых и глинистых земель.Чтобы снизить уровень засоления почвы нужно промывать земельные участки, увлажнять их подземными водами, а также поливать внутрипочвенным и капельным способами.В качестве минеральных подкормок для земли можно использовать аммофос, диаммофос, азотные, фосфорные, калийные и сульфатные удобрения.Читайте также:Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как засоление почвы влияет на урожайность засоление почвы причины как бороться как исправить причины маленького урожая причины неурожайности огород как правильно сажать овощи сельское хозяйство узбекистан почва какая хорошая плодовитая как различить