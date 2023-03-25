https://uz.sputniknews.ru/20230325/rekomendacii-puteshestvennikam-dlya-profilaktiki-holery-33219401.html
Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках
Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках
Эксперт рассказал как не заразиться холерой в зарубежных поездках
2023-03-25T14:55+0500
2023-03-25T14:55+0500
2023-03-25T14:55+0500
общество
узбекистан
инфекция
профилактика
путешествие
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В 2023 году случаев проникновения карантинных и особо опасных инфекций в Узбекистан из-за рубежа и распространения их среди населения не регистрировали, сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Эксперт также дал рекомендации по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний тем, кто собирается за рубеж:Также специалист рекомендовал, по возможности, не пользоваться услугами местного общепита, не употреблять в пищу незнакомые продукты и деликатесы, которые приготовили в домашних условиях, не покупать на рынках и в ларьках продукцию неизвестного происхождения.Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск глобального распространения холеры очень высок. Всплеск заболеваемости сегодня затрагивает даже страны, где эта болезнь не наблюдалась десятилетиями. В их числе Ливан, Южная Африка и Сирия.При этом ВОЗ выразила обеспокоенность не только количеством и распространением вспышек, но и их серьезностью. Средняя смертность от них вдвое превышает целевой порог, составляющий менее 1%.В числе главных причин распространения холеры — недостаточный доступ населения к чистой питьевой воде.Холера — это опасное острое инфекционное заболевание. Его возбудитель попадает в организм с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболевание чрезвычайно заразное.Читайте также: Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии
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узбекистан инфекционные заболевания профилактика путешествие
узбекистан инфекционные заболевания профилактика путешествие
Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках
Рекомендации эксперта для тех, кто планирует отправиться за границу — подробности в материале.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik
. В 2023 году случаев проникновения карантинных и особо опасных инфекций в Узбекистан из-за рубежа и распространения их среди населения не регистрировали, сообщает
Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.
“В настоящее время при пересечении государственных границ, чтобы не допустить проникновения заболеваний на территорию республики работают 48 санитарно-карантинных пунктов", — рассказал начальник Управления комитета Рустамжон Икрамов.
Эксперт также дал рекомендации по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний тем, кто собирается за рубеж:
ешьте только те продукты, которые вы знаете;
пейте только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевую воду и напитки в заводской упаковке, кипяченую воду). Не употребляйте лед из сырой воды;
употребляйте мясо, рыбу и морепродукты после термообработки;
приобретайте продукты питания только в специализированных магазинах или фабричной упаковке;
мойте фрукты и овощи чистой водой и ополаскивайте кипяченой;
перед едой всегда тщательно мойте руки с мылом;
во время купания в водоемах и бассейнах не допускайте попадания воды в рот;
не купайтесь в водоемах со стоячей или медленно текущей водой. Это опасно для здоровья.
Также специалист рекомендовал, по возможности, не пользоваться услугами местного общепита, не употреблять в пищу незнакомые продукты и деликатесы, которые приготовили в домашних условиях, не покупать на рынках и в ларьках продукцию неизвестного происхождения.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила
, что риск глобального распространения холеры очень высок. Всплеск заболеваемости сегодня затрагивает даже страны, где эта болезнь не наблюдалась десятилетиями. В их числе Ливан, Южная Африка и Сирия.
При этом ВОЗ выразила обеспокоенность не только количеством и распространением вспышек, но и их серьезностью. Средняя смертность от них вдвое превышает целевой порог, составляющий менее 1%.
В числе главных причин распространения холеры — недостаточный доступ населения к чистой питьевой воде.
Холера — это опасное острое инфекционное заболевание. Его возбудитель попадает в организм с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболевание чрезвычайно заразное.