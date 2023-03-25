https://uz.sputniknews.ru/20230325/rekomendacii-puteshestvennikam-dlya-profilaktiki-holery-33219401.html

Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках

Отсутствие холеры в Узбекистане — не повод терять осторожность в зарубежных поездках

Эксперт рассказал как не заразиться холерой в зарубежных поездках

2023-03-25T14:55+0500

2023-03-25T14:55+0500

2023-03-25T14:55+0500

общество

узбекистан

инфекция

профилактика

путешествие

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В 2023 году случаев проникновения карантинных и особо опасных инфекций в Узбекистан из-за рубежа и распространения их среди населения не регистрировали, сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.Эксперт также дал рекомендации по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний тем, кто собирается за рубеж:Также специалист рекомендовал, по возможности, не пользоваться услугами местного общепита, не употреблять в пищу незнакомые продукты и деликатесы, которые приготовили в домашних условиях, не покупать на рынках и в ларьках продукцию неизвестного происхождения.Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск глобального распространения холеры очень высок. Всплеск заболеваемости сегодня затрагивает даже страны, где эта болезнь не наблюдалась десятилетиями. В их числе Ливан, Южная Африка и Сирия.При этом ВОЗ выразила обеспокоенность не только количеством и распространением вспышек, но и их серьезностью. Средняя смертность от них вдвое превышает целевой порог, составляющий менее 1%.В числе главных причин распространения холеры — недостаточный доступ населения к чистой питьевой воде.Холера — это опасное острое инфекционное заболевание. Его возбудитель попадает в организм с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболевание чрезвычайно заразное.Читайте также: Узбекские ученые выпускают лекарство, которое лечит до 99% онкологии

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